Verweij sangat menghormati pemain yang 'telah mengalami banyak ketidakadilan' dari Ajax

Mike Verweij sangat menghargai Chuba Akpom, demikian disampaikan pengamat Ajax tersebut dalam Kick-Off, podcast dari De Telegraaf. Menurutnya, penyerang asal Inggris itu tetap bersikap hormat terhadap klub asal Amsterdam tersebut meskipun menghadapi berbagai rintangan.

Mantan direktur teknis Alex Kroes tahun lalu memindahkan sebagian pemain baru ke yang disebut 'Ruang Ganti 2'. Sebuah 'pengusiran yang memalukan', tulis Verweij pada Selasa atas nama De Telegraaf. Akpom sendiri jauh lebih lunak dalam penilaiannya terhadap Kroes dan Ajax.

''Saya membaca di media sosial bahwa saya tidak lagi diterima di tim utama,'' kata Akpom yang kini pindah ke Ipswich Town. ''Kepada Alex, saya katakan bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan hal itu kepada saya. Kita bisa saja berdiskusi, dia bisa menelepon saya atau mengirim pesan. Terutama mengingat kontribusi yang telah saya berikan.''

''Tapi tidak ada dendam. Saya sangat menghormati klub ini. Saat saya berada di Amsterdam, saya disambut dengan hangat. Energi ini membuat saya tidak pernah bisa mengatakan hal negatif tentang Ajax,'' kata mantan pemain Ajax tersebut, yang pindah ke klub promosi di Premier League dengan biaya 9,3 juta euro.

''Dia telah diperlakukan sangat tidak adil. Tapi sebenarnya dia sangat menghormati Ajax,'' kata Verweij beberapa hari setelah wawancara dengan Akpom. ''Dia memang mengerti bahwa Ajax ingin melepas gajinya yang tinggi. Bahwa hal itu harus sedikit dipaksakan. Ditambah tiga juta.''

“Gaji itu, si anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya punya agen yang bagus,” kata Valentijn Driessen, yang langsung mendapat pertanyaan dari Verweij. “Apakah menurutmu Akpom akan mencetak gol lebih sedikit daripada para penyerang Ajax musim ini?”

Akpom (30) telah tampil dalam total 68 pertandingan bersama Ajax. Dalam rentang waktu tersebut, pemain asal Inggris itu berhasil mencetak 23 gol. Akpom didatangkan dari Middlesbrough pada Agustus 2023 dengan biaya transfer sebesar dua belas juta euro.

