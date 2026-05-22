Verweij memuji: "Dia benar-benar pemain sepak bola yang hebat. Dia bisa dengan mudah beradaptasi di Feyenoord"

Mike Verweij menganggap menarik bahwa Gjivai Zechiël bermain sebagai pemain pinjaman untuk FC Utrecht musim ini, yang menjadi finalis di babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa. Pengamat Ajax ini berpendapat bahwa gelandang tersebut cukup berkualitas untuk menjadi pemain inti di Feyenoord.

Verweij ditanya pendapatnya tentang pemain pinjaman Feyenoord ini dalam podcast Kick-Off dari De Telegraaf. ''Apakah kamu melihatnya pindah ke Feyenoord? Menurutmu, apakah itu langkah yang tepat untuk kariernya saat ini? FC Twente dan NEC juga tertarik pada Zechiël.''

"Dia kan masih terikat kontrak dengan Feyenoord?" tanya Verweij sambil merujuk pada kontrak gelandang tersebut yang berlaku hingga pertengahan 2028. "Jika Feyenoord mengatakan: 'Kamu akan bermain di sini,' maka tidak ada diskusi sama sekali."

Verweij menambahkan. ''Saya sudah merasa aneh bahwa Feyenoord membiarkannya pindah ke FC Utrecht musim ini. Dia bisa dengan mudah masuk ke starting line-up Feyenoord. Saya benar-benar menganggapnya sebagai pemain sepak bola yang bagus.''

Zechiël yang berusia 21 tahun adalah salah satu pemain terbaik di FC Utrecht musim ini, yang akan menghadapi Ajax pada final playoff hari Minggu. Oleh karena itu, sudah sesuai ekspektasi bahwa pemain kelahiran Rotterdam ini akan segera kembali ke Feyenoord.

Zechiël pasti akan mendapat kesempatan yang adil dari Robin van Persie musim depan. ''Itu hanya melalui telepon dan bahkan tidak disampaikan secara langsung kepadanya,'' demikian terdengar nada sinis dalam acara Kick-Off pada hari Jumat.