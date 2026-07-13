Verweij memberikan saran yang jelas mengenai Van Persie, Driessen bereaksi dengan keras: ‘Tentu saja tidak!’

Mike Verweij berpendapat bahwa Feyenoord sebaiknya meminjamkan Shaqueel van Persie, demikian katanya dalam rubrik Kick-off di De Telegraaf. Valentijn Driessen jelas-jelas tidak sependapat dan tampak sangat terkesan dengan penyerang berusia sembilan belas tahun itu.

“Dari segala hal yang terlihat, cowok itu memang sangat jago main bola,” kata Driessen tentang Van Persie. “Itu benar-benar luar biasa. Saat dia bermain (melawan Club Brugge, 3-1), dia menonjol di antara semua pemain. Hanya saja, dia masih kurus, muda, dan baru saja pulih dari cedera.”

Pemain asal Westland ini berpendapat bahwa pemain muda Feyenoord tersebut sudah menunjukkan kualitasnya bahkan sebelum cedera saat melawan FCSB dari Rumania (kalah 4-3). Selanjutnya, tendangan salto dan gol dengan tumitnya saat melawan Sparta (kalah 3-4) juga disebutkan. “Dia sudah mencetak gol-gol yang lebih indah daripada banyak penyerang top sepanjang karier mereka,” kata Driessen.

Mike Verweij memperkirakan akan ada ketidaknyamanan besar sekarang setelah direktur teknis Dévy Rigaux memecat Robin van Persie. “Para pendukung Feyenoord menyambutnya dengan hangat, itu luar biasa dan memang seharusnya begitu. Tapi saya rasa pada akhirnya hal ini akan menimbulkan gesekan sehingga dia akan merasakan sakit hati akibat pemecatan ayahnya.”

Pembawa acara Pim Sedee mengusulkan kemungkinan lain. “Atau justru dia merasa lega karena terbebas dari itu.” Verweij berpendapat bahwa meminjamkan Van Persie selama setahun akan baik bagi Feyenoord. “Sama sekali tidak, lho. Tidak, bro!”, jawab Driessen dengan tegas. “Lalu dia harus pindah ke FC Dordrecht atau semacamnya?”

Pengamat Ajax itu lalu mengusulkan FC Utrecht. Namun, Driessen tidak setuju. “Di sana dia tidak akan mendapat kesempatan bermain, karena dia bukan tipe pemain untuk Utrecht. Anak itu harus tetap bermain bersama Feyenoord selama setahun dan memanfaatkan setiap pertandingannya.”

“Mungkin dia akan tampil sangat baik dan berkembang sedemikian rupa sehingga Giovanni van Bronckhorst tidak bisa mengabaikannya,” lanjut kepala bagian sepak bola De Telegraaf itu. “Anak itu harus tetap di sini, dia pasti tidak boleh pergi. Kalian harus menjaganya di bawah asuhan sendiri dan menurut saya dia juga sama sekali tidak ingin pergi,” kata Driessen, yang memperkirakan sang penyerang akan mendapatkan waktu bermain di Rotterdam-Zuid.

Driessen tetap berpendapat bahwa Feyenoord harus mempertahankan Van Persie. Verweij memiliki pandangan berbeda. “Menurut saya, dia adalah talenta yang luar biasa, tetapi saya rasa dia akan mendapat manfaat jika bisa bermain lebih sering,” tutup pengamat klub tersebut.