Pemain internasional Spanyol sekaligus bintang Barcelona, Lamine Yamal, melanjutkan ketajamannya yang luar biasa dalam mencetak gol di sejumlah laga terakhir, bersamaan dengan memanasnya persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or, yang ia perjuangkan dengan penuh percaya diri tanpa memohon untuk mendapatkannya, melainkan menuntutnya dengan berkata: "Saya layak mendapatkannya," dalam pernyataannya kepada program "Universo Valdano".

Yamal menjadi pemain pertama di skuad tim Katalunya yang mencetak tiga kali brace beruntun di laga-laga La Liga Spanyol menghadapi Rayo Vallecano, Valencia, dan Levante, sehingga menjadi yang pertama meraih pencapaian ini setelah Lionel Messi pada April 2017 dan Robert Lewandowski pada Oktober 2024.

Bintang muda berbakat itu menambahkan satu gol dari tendangan bebas langsung ke gawang Feyenoord ke dalam catatan tersebut, sehingga menambah koleksinya menjadi tujuh gol dalam empat pertandingan, sebuah rata-rata yang nyaris belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemilik nomor punggung 10 yang tampak bertekad membuktikan bahwa ia tidak hanya sekadar merepotkan lini pertahanan, membangun serangan, dan melepaskan umpan-umpan menentukan, tetapi juga mampu mencetak angka-angka gol yang menakjubkan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", sekilas pandang pada rekam jejak gol sang pemain menegaskan pertumbuhan besar dalam kemampuannya mencetak gol, di mana pada tahun lalu ia hanya mencetak dua gol saja dalam tujuh laga pertamanya bersama Barcelona, bersamaan dengan awal penderitaannya akibat nyeri pubis.

Pada musim 2024-2025, koleksinya tidak melampaui tiga gol dalam periode yang sama, sementara kini ia melipatgandakan angka-angka tersebut atau bahkan melampauinya, memperlihatkan peningkatan yang sangat pesat dalam penyelesaian serangan.

Keterampilan menguasai bola dan penyelesaian akhir di depan gawang termasuk aspek yang ia latih setiap hari dan makin diberi perhatian secara bertahap, hal yang sama juga berlaku untuk tendangan bebas dan penalti.

Yamal bukanlah spesialis bola mati, bahkan ia terpengaruh oleh penalti yang gagal ia eksekusi menghadapi Belanda di perempat final UEFA Nations League tahun 2025, dengan catatan bahwa dalam pertandingan resmi ia hanya gagal mengeksekusi satu penalti saja, yaitu menghadapi Girona, sementara percobaannya menghadapi Belanda merupakan bagian dari adu penalti.

Dalam hal tendangan bebas, Lamine berlatih secara rutin bersama Raphinha, Pedri, Olmo, dan Fermin setelah berakhirnya latihan tim, dalam sebuah jalur yang menyerupai apa yang dilalui Messi, yang pada awal kariernya tidak begitu memberi perhatian besar pada keterampilan ini sebelum belajar dari dua guru, yakni Deco dan Ronaldinho, hingga ia menyadari bahwa eksekusi bola mati merupakan unsur penting untuk meningkatkan angka golnya.

Lamine terus bersinar sebagai pemain yang sangat kreatif, di mana ia menikmati melakukan gocekan-gocekan sukses atau mengirim umpan-umpan akurat dengan bagian luar kakinya ke arah pergerakan Raphinha, Gordon, dan Adame, namun ia benar-benar menyadari bahwa tim, setelah kepergian Lewandowski dan Ferran, sangat membutuhkan dorongan kuat pada angka golnya.

Sang pemain juga memahami bahwa gol-gol merupakan pilar utama untuk mendukung peluangnya memenangkan penghargaan Ballon d'Or yang ia perebutkan dengan kuat. Periode pemungutan suara ditutup setelah laga Inggris melawan Spanyol di Stadion Wembley, sebuah panggung ideal untuk menunjukkan namanya dan menegaskan kelayakannya atas gelar tersebut, dan sebelum pertandingan yang dinanti-nanti itu, penyerang muda tersebut menjalani dua laga menghadapi Racing dan Sevilla.

Bintang muda berbakat itu membantah semua spekulasi yang menyebut adanya frustrasi atau kemarahannya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain seusai Piala Dunia, di mana beberapa hari lalu ia menyatakan sebagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tentang raut wajahnya yang serius selama laga Elche: "Saya telah melewati musim panas terbaik dalam hidup saya dan saya bahagia."

Sang pemain menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan kebangkitan yang kuat selama laga menghadapi Athletic Bilbao, lalu terbang tinggi sejak momen itu. Manajemen klub Katalunya menyadari betapa besar arti yang diberikan bintang muda tersebut pada nilai simbolis penghargaan itu, terutama setelah ia finis di peringkat kedua hanya satu tahun sebelumnya.

Sebagai pemain terbaik di La Liga Spanyol, dan meski ia tidak tampil memukau namun ia sangat menentukan dan penting di Piala Dunia, di samping kepemimpinannya atas tim dalam laga menghadapi Atletico Madrid meski tersingkir dalam dua pertandingan yang diselesaikan tim dengan kekurangan pemain, Joan Laporta memberi lampu hijau untuk meluncurkan kampanye dukungan resmi agar Lamine memenangkan penghargaan Ballon d'Or pertamanya di London pada 26 Oktober mendatang, setelah semua lembaga menyatakan dukungan kepadanya, di saat sang pemain terus bersinar dengan gaya sang predator gol.



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"