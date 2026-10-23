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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Versi Courtois" muncul di Chelsea: Alonso ungkap kejutan soal kiper mudanya

T. Courtois
X. Alonso
M. Penders
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Chelsea
Tottenham Hotspur
Premier League
Belgia
Spanyol
Inggris

Setelah cedera Martinez

Pelatih kepala Chelsea asal Spanyol, Xabi Alonso, memuji potensi kiper muda asal Belgia, Mike Penders, dengan membandingkannya dengan rekan senegaranya, Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, sembari mengungkapkan bahwa Courtois juga melihat adanya kesamaan di antara keduanya.

Chelsea bersiap menghadapi Tottenham pada hari Sabtu, di tengah perubahan yang diperkirakan terjadi di posisi penjaga gawang, setelah cedera yang dialami Dibu Martinez dan menjalani operasi untuk menangani patah tulang rahang. Hal ini memberikan Penders, yang berusia 21 tahun, kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya di Liga Primer Inggris.

Mirip Courtois

Alonso berbicara tentang kesamaan antara Penders dan Courtois, dengan menegaskan bahwa perbandingan ini tidak terbatas pada kewarganegaraan Belgia, tetapi juga mencakup tinggi badan, penggunaan kaki kiri, dan kemampuan menguasai bola-bola atas.

Pelatih Chelsea itu berkata: "Ada banyak kesamaan, bukan hanya kewarganegaraan. Keduanya memiliki tinggi badan yang sama, keduanya menggunakan kaki kiri, dan keduanya mendominasi bola-bola atas."

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Alonso mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan Courtois saat berada di Piala Dunia dan menanyainya tentang kiper muda itu, seraya menambahkan: "Saya berbicara dengan Thibaut ketika ia berada di Piala Dunia dan menanyakannya tentang Mike, dan ia sendiri mengatakan bahwa ia melihat kesamaan di antara keduanya."

Peluang emas

Alonso menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada Penders pada fase mendatang, mengingat tanggung jawab yang menantinya dengan absennya kiper utama karena cedera.

Ia berkata: "Kita harus membantu dan mendukungnya. Ia adalah kiper untuk masa kini dan masa depan."

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