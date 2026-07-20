Vergara: "Perpanjangan kontrak dengan Napoli? Sudah hampir selesai. Allegri mencoba menempatkan saya sebagai gelandang tengah"

Antonio Vergara, gelandang Napoli, berbicara dari tempat pemusatan latihan di Dimaro, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depannya:









"Perpanjangan kontrak? Sudah dekat, sudah dekat." Antonio kembali menyinggung kesulitan yang dihadapinya: "Tentu saja keluarga saya sangat penting, mereka selalu ada di samping saya. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya pekerjaan, tapi juga gairah: mencintai olahraga ini membuat Anda terus maju."





Bagaimana hidupmu berubah setelah mencetak gol ke gawang Chelsea? “Sangat berubah, karena dari seorang yang tidak dikenal menjadi bermain di Napoli dan dikenal orang, itu berbeda. Namun, dari segi rekan-rekan setim, mereka selalu mendukungku; dalam hal ini, tidak ada yang berubah.” Pertanyaan terakhir untuk Beukema. Bagaimana rasanya tiba di Napoli setelah meraih gelar juara? “Ketika juara Italia memanggilmu, kamu merasa terhormat dan ingin segera bergabung; itulah pikiran pertamaku saat Napoli menghubungiku. Dan mempertahankan gelar juara selalu lebih sulit daripada memenangkannya. Sayangnya, tahun lalu kami tidak berhasil mempertahankannya, tapi kami akan mencoba lagi.”





Tentang perannya di bawah Allegri: “Dia sedang menguji saya sebagai gelandang tengah”