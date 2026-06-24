Dalam wawancara dengan SEG Stories, Joël Veltman membantah habis-habisan sebuah rumor yang terus beredar. Kisah yang menarik perhatian ini muncul ke publik setelah diketahui bahwa bek berusia 34 tahun tersebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Brighton & Hove Albion.

Veltman baru-baru ini dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke klub lamanya, Ajax, klub yang ia tinggalkan pada tahun 2020 untuk mengejar karier di Liga Premier. Istrinya, Naomi, konon tidak setuju dengan kepulangan ke Amsterdam, namun menurut mantan pemain Ajax tersebut, hal itu sama sekali tidak benar.

“Tentang saya, kalian bisa menulis apa saja yang kalian mau, menyebut saya orang yang tidak berguna. Saya tidak peduli sama sekali. Ada banyak hal yang tidak pernah saya tanggapi. Tapi kalau kalian mulai menulis tentang istri atau anak-anak saya,” kata Veltman yang tampak sedikit kesal.

Bek berpengalaman itu melanjutkan: “Mungkin ini adalah pertama kalinya aku menanggapi hal semacam ini. Itu memicu sesuatu dalam diriku. Aku berpikir: ayolah, bagaimana kalian bisa mengada-ada hal seperti itu? Itulah mengapa aku menanggapinya. Tentu saja aku juga tahu bagaimana media bekerja, tapi ya.”

Veltman menanggapi rumor yang terus beredar itu pekan lalu dengan nada sinis melalui media sosial. “Hahahahahaha, dan aku ini Sinterklaas. Berita palsu.”

Bek kanan ini, setelah enam musim di Brighton, kini mencari klub baru dengan status bebas transfer. “Ini menegangkan. Karena saya belum pernah berstatus bebas transfer sebelumnya. Ini pertama kalinya. Apa yang akan terjadi? Menegangkan.”

“Tapi ini juga cukup menyenangkan,” tegas pemain yang akan meninggalkan Brighton itu. “Saya berlatih sangat keras selama liburan agar tetap bugar. Saya terbuka untuk segala kemungkinan. Saya masih ingin menjalani petualangan seru, di mana pun itu.”