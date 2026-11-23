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Dua gol ke gawang Fiorentina membawa pemain muda berbakat di tim Juric itu mengoleksi 11 gol di liga. Inter terus memantaunya.

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Gustavo Varela tampil gemilang di hadapan Inter. Malam ini, direktur olahraga Dario Baccin berada di Brianteo untuk menyaksikan Monza-Fiorentina dan penyerang asal Portugal itu mencuri perhatian, mengantar timnya menang 3-0: dua gol, salah satunya lewat sepakan tumit yang brilian, satu lagi penampilan yang patut dikenang, serta gol ke-11 di liga. Ia berada di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak, hanya di belakang Donyell Malen, pada musim pertamanya di Serie A.

CATATAN REKOR: 11 gol dalam 12 penampilan di Serie A, menjadi 13 gol dalam 12 pertandingan jika Coppa Italia turut dihitung. Dampak luar biasa di Italia bagi penyerang Portugal kelahiran 2005 yang berdarah Tanjung Verde itu. Ia datang pada musim panas dari Benfica, tempat ia menjalani seluruh jenjang tim muda, dengan masa peminjaman di Gil Vicente, juga di Portugal, di antaranya. Kini nilainya sudah mencapai 40 juta euro setelah menjadi pemain ketiga yang mencapai dua digit gol dalam 11 penampilan pertamanya di Serie A dalam 50 tahun terakhir, setelah Vincenzo Montella pada 1997 dan Diego Milito pada 2008.

BERAPA HARGANYA: Ivan Juric kembali menegaskan: “Jika pada Januari ada yang datang membawa 50 juta dan kami menyusun ulang skuad, bagi saya itu tidak masalah.” Monza mengumumkan perekrutan permanen Varela pada 27 Juli 2026 seharga 3,5 juta euro. Sang penyerang menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030: enam bulan kemudian, nilainya sudah sepuluh kali lipat. Varela terutama bermain sebagai penyerang tengah, tetapi juga bisa diturunkan bersama seorang penyerang lainnya.

KLUB PEMINAT: Sejumlah klub Serie A menaruh perhatian pada penampilannya. Justru saat melawan Inter ia menjalani debut sekaligus mencetak gol pertamanya di Serie A, layaknya penyerang tajam sejati. Inter kerap memantaunya dan ini bukan kali pertama Baccin datang ke stadion di Monza untuk mengamatinya. Milan pun telah memasukkannya ke daftar kandidat untuk Januari, menganggapnya sebagai pelapis yang layak bagi Goncalo Ramos, sesama pemain Portugal, seperti halnya Amorim. Yang pasti, jika terus seperti ini, Varela tidak akan lama bertahan di Monza: mungkin hanya sedikit lebih dari sebulan lagi.