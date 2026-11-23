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Dua gol ke gawang Fiorentina membawa pemain andalan tim Juric itu mengoleksi 11 gol di liga. Inter terus memantaunya.

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Gustavo Varela kembali tampil gemilang di depan Inter. Direktur olahraga Dario Baccin hadir di Brianteo malam ini untuk menyaksikan laga Monza melawan Fiorentina, dan penyerang asal Portugal itu menjadi pusat perhatian. Ia membawa timnya menang 3-0 lewat dua gol, salah satunya dicetak dengan tumit secara brilian. Itu merupakan penampilan luar biasa lainnya bagi Varela, yang kini telah mencetak 11 gol di liga dan menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak, hanya di belakang Donyell Malen, pada musim pertamanya di Serie A.

Varela mencetak 11 gol dalam 12 penampilan di Serie A, atau 13 gol dalam 12 pertandingan jika Coppa Italia turut dihitung. Penyerang kelahiran 2005 asal Portugal yang memiliki keturunan Tanjung Verde itu memberikan dampak luar biasa di Italia. Ia datang pada musim panas dari Benfica, tempat ia menjalani seluruh masa pembinaan di tim junior, setelah sempat dipinjamkan ke Gil Vicente yang juga bermain di Portugal. Kini nilainya sudah mencapai 40 juta euro.

Ivan Juric kembali menegaskan: "Jika pada Januari ada yang memberi kami 50 juta dan kami membangun ulang tim, bagi saya itu tidak masalah." Monza mengumumkan pembelian permanen Varela pada 27 Juli 2026 seharga 3,5 juta euro. Sang penyerang menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030 dan, enam bulan kemudian, nilainya sudah mencapai sepuluh kali lipat. Varela terutama bermain sebagai penyerang tengah, tetapi juga bisa ditempatkan berdampingan dengan penyerang lain.

Sejumlah klub Serie A menaruh perhatian pada penampilannya. Justru saat menghadapi Inter, Varela menjalani debut sekaligus mencetak gol pertamanya di Serie A, layaknya seorang pencetak gol ulung. Inter kerap memantaunya, dan ini bukan pertama kalinya Baccin datang ke stadion di Monza untuk mengamatinya. Milan juga pernah memasukkan namanya ke dalam daftar kandidat untuk Januari, dengan menganggapnya pelapis yang layak bagi Goncalo Ramos, sesama pemain asal Portugal, seperti halnya Amorim. Yang pasti, jika terus tampil seperti ini, Varela tidak akan lama bertahan di Monza, mungkin hanya sedikit lebih dari sebulan.