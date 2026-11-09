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Twente Enschede menahan Ajax Amsterdam 2-2, tetapi menurut ESPN , wasit Joey Kooij menjadi sorotan utama pekan ini setelah meluapkan amarah dan mengkritik dirinya sendiri secara terbuka akibat kesalahan fatal terkait VAR.

Pengakuan itu datang sesaat setelah peluit akhir. Kooij terus terang mengakui bahwa ia terlalu cepat menghentikan pertandingan setelah asisten wasit video Dennis Higler mendesaknya untuk segera melakukannya. Sang wasit menjelaskan bahwa ia seharusnya membiarkan permainan berlanjut beberapa detik lagi, alih-alih memutus serangan balik menjanjikan tuan rumah saat baru mulai terbangun.

Insiden itu terjadi sekitar 15 menit sebelum laga berakhir, ketika Ajax masih unggul 2-1. Pemicu intervensi tersebut adalah kemungkinan penalti akibat handball untuk tim Amsterdam. Higler menghubungi wasit utama dan meminta peninjauan. Kooij pun meniup peluit, sehingga Enschede kehilangan peluang menyerang yang jelas.

Namun, setelah meninjau tayangan video di tepi lapangan, Kooij sampai pada penilaian yang berbeda dari asistennya. Menurut sang wasit, penyerang Twente Wout Weghorst sama sekali tidak menyentuh bola dengan tangan secara ilegal.

IMAGO

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"VAR sialan!": Wasit di Belanda marah setelah melakukan kesalahan

Akibatnya, Ajax tidak mendapat penalti. Namun, Enschede tetap dirugikan karena serangan balik mereka telanjur dihentikan oleh peluit, yang memicu kemarahan yang bisa dimengerti dari tribun dan bangku cadangan tuan rumah.

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Kooij pun tampak kehilangan kesabaran. Saat berjalan menuju ruang ganti, mikrofon menangkap sang wasit meluapkan kekesalannya dengan lantang. "VAR sialan!" teriak pria Belanda itu dalam perjalanan menuju lorong stadion.

Tak lama kemudian, ia menjelaskan kejadian tersebut kepada ESPN: "Saya benar-benar sangat kesal karenanya."

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Namun, ketegangan belum berakhir karena masa tambahan waktu menghadirkan insiden berikutnya. Di lapangan, Kooij awalnya luput melihat bek Ajax Lucas Rosa menarik jersey Ramiz Zerrouki.

Tim VAR kembali melakukan intervensi dan sang wasit sekali lagi mendatangi layar monitor. Kali ini, Kooij mengubah penilaiannya dan memberikan penalti kepada Twente. Weghorst maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugasnya dengan baik untuk mengubah skor menjadi 2-2, hasil akhir yang memastikan hasil mengecewakan bagi tim Amsterdam.