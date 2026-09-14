VAR melakukan blunder dalam derby Manchester: asosiasi wasit menyampaikan permintaan maaf

Dalam derby Manchester antara Manchester United dan Manchester City (0-1), Phil Foden mendapat kartu merah, sementara Bruno Fernandes justru lolos dari hukuman. Namun, itu bukan satu-satunya keputusan wasit yang memicu perdebatan. Gol Erling Haaland yang disahkan ternyata didahului situasi offside yang kontroversial, sebagaimana diakui Pro Ref.

Kepada Sky Sports, asosiasi wasit Inggris menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dan gol 0-1 itu semestinya tidak disahkan, setelah sebelumnya gol tersebut dianulir karena offside.

Josko Gvardiol mengirim umpan ke Enzo Fernández, yang berada dalam posisi offside. Pemain Argentina itu berupaya menyundul bola dan dengan demikian memaksa Lisandro Martínez untuk mengawalnya. Situasi itu membuat Haaland berdiri sepenuhnya bebas di tiang jauh dan penyerang Norwegia itu pun bisa menceploskan bola ke gawang.

Perangkat pertandingan sempat menganulir gol tersebut karena offside, tetapi VAR membatalkan keputusan wasit Michael Oliver dan para asistennya lalu tetap mengesahkan gol itu. Setelah laga usai, kemarahan besar muncul di kubu Setan Merah. Michael Carrick dan Martínez, serta legenda klub Roy Keane dan Gary Neville, menunjukkan ketidakpuasan mereka.

Pro Ref, asosiasi wasit, kini telah memberikan penjelasan. "Dalam serangan yang sama itu, dipastikan bahwa Enzo Fernández tidak menyentuh bola. Karena itu, penilaian soal kemungkinan situasi offside menjadi keputusan subjektif," jelas asosiasi tersebut.

Asosiasi wasit itu kemudian mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. "Namun, pada saat itu VAR tidak menyadari kemungkinan pengaruh dari posisinya dan seharusnya menyarankan on-field review."

"Malam ini kami telah menghubungi Manchester United untuk mengakui bahwa menurut kami telah terjadi kesalahan penilaian. Insiden itu akan dievaluasi," terang asosiasi tersebut.