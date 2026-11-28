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Keputusan wasit Soto Grado memberikan penalti untuk Real Madrid justru berubah menjadi pukulan bagi Los Blancos. Teknologi Video Assistant Referee (VAR) turun tangan dan membalikkan situasi sepenuhnya: penalti dibatalkan dan Jude Bellingham diusir dari lapangan.

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Bellingham terjatuh di kotak penalti setelah terjadi kontak dengan Valentini. Soto Grado pun menunjuk titik putih untuk Real Madrid karena menilai pemain lawan telah melakukan pelanggaran yang layak diganjar penalti.

Namun, VAR memanggil wasit untuk meninjau ulang kejadian tersebut. Cara pemain asal Inggris itu terjatuh memunculkan keraguan, apakah ia benar-benar dijegal atau sengaja menjatuhkan diri demi mendapatkan penalti.

Setelah menyaksikan tayangan ulang, Soto Grado menganulir keputusan awalnya dan membatalkan penalti yang telah ia berikan untuk Real Madrid. Ia menyimpulkan bahwa Bellingham hanya berpura-pura dilanggar.

Keputusan wasit tidak berhenti pada pembatalan penalti. Ia juga mengeluarkan kartu kuning kedua untuk pemain Real Madrid tersebut karena melakukan diving, sehingga Bellingham menerima kartu merah dan harus meninggalkan lapangan.

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Dengan demikian, situasi yang semula menjadi peluang Real Madrid untuk mendapatkan penalti justru berubah menjadi pukulan telak bagi tim, yang kehilangan salah satu pemain terbaiknya akibat keputusan wasit setelah meninjau VAR.

Keputusan tersebut memicu kontroversi besar dalam pertandingan, karena jalannya insiden berubah total selama peninjauan VAR. Real Madrid pun tidak hanya gagal mendapatkan penalti, tetapi juga terpaksa melanjutkan laga tanpa Bellingham.