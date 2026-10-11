Bram van Polen melontarkan pujian tinggi kepada Luciano Valente dalam Goedemorgen Eredivisie. Sang analis menilai gelandang sekaligus penyerang itu saat ini merupakan pemain terpenting di tim Giovanni van Bronckhorst.

"Setiap kali Feyenoord menyerang, saya berharap mereka memberikan bola kepada Valente. Sungguh, saya ingin sekali melihatnya. Dia bisa melepaskan umpan-umpan yang begitu indah, dan semua itu terlihat begitu mudah. Umpan seperti itu sering membantu tim keluar dari tekanan. Saya sangat menikmati permainannya," kata Van Polen memuji pemain Feyenoord tersebut.

Van Polen kemudian memperlihatkan cuplikan aksi terbaik Valente dalam laga besar melawan AZ yang dimenangi 2-0. "Ini mungkin umpan terbaik akhir pekan ini. Saya rela dibangunkan untuk melihat umpan seperti ini. Di timnas Belanda, Anda tidak melihat umpan-umpan seperti ini."

Mantan bek itu lalu membandingkannya dengan Joey Veerman, yang kembali ke timnas Belanda. "Dia juga bisa memberikan umpan seperti ini, tetapi Veerman sering mengirimkannya melalui udara. Sementara ini menyusur tanah, menembus bagian tengah. Saya sangat menikmatinya."

Van Polen menilai Valente tampil lebih baik sebagai penyerang sayap kiri. "Dia sangat cocok dengan kebebasan itu. Valente tahu persis bagaimana memanfaatkannya dan kapan serta ke mana dia harus bergerak. Cara dia memainkan peran itu membuat permainan Feyenoord menjadi sangat dinamis. Apa yang dia lakukan dari sisi kiri benar-benar memberi nilai tambah."

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Valente bermain selama 90 menit sebagai penyerang sayap kiri melawan AZ, meski tidak mencetak gol. Kendati demikian, Feyenoord menang 2-0 dan tim asal Rotterdam itu memegang posisi puncak klasemen.