Robin van Persie berbicara panjang lebar dengan Flashscore antara lain mengenai masa lalunya sebagai pemain dan profesi pelatih. Menariknya, mantan penyerang itu tidak membahas pemecatannya dari Feyenoord pada musim panas lalu.

Van Persie pertama-tama menanggapi pertanyaan tentang visi sepak bola seperti apa yang bisa menarik minatnya. "Dalam sepak bola, berbagai pendekatan membuat saya terpesona. Sebagai pemain, saya punya visi yang terutama bertumpu pada prinsip-prinsip tertentu, sementara pengalaman saya sebagai pelatih telah mengajarkan saya untuk melihat permainan dari perspektif yang lebih luas. Saat ini saya bisa sama-sama menghargai tim yang menyerang dengan sangat cepat saat transisi, maupun tim yang mampu mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan membangun serangan."

Pelatih yang sedang tanpa klub itu kemudian dihadapkan pada pernyataannya di masa lalu bahwa 'sepak bola adalah seni'. Dalam konteks itu, Van Persie menyebut gol-gol terindah dalam kariernya. "Tentu saja gol melawan Spanyol, sundulannya. Dan di level klub, gol-gol voli melawan Charlton Athletic bersama Arsenal dan Aston Villa bersama Manchester United." Gol voli ke gawang Aston Villa itu, kebetulan, terjadi dalam pertandingan penentuan gelar Manchester United di Old Trafford pada 2013.

Van Persie langsung menambahkan: "Tetapi bagi saya, bukan momen-momen itu yang paling penting. Ini lebih tentang momen-momen yang mendahuluinya, karena semua orang melihat apa yang terjadi di lapangan. Kebanyakan orang hanya melihat momen-momen indah, tetapi bagi saya yang terutama berarti adalah kerja keras, perjuangan, apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang melihat. Dan itu bagi saya lebih penting daripada satu gol tertentu."

Mantan bintang Arsenal dan Manchester United itu menghadapi cukup banyak bek top selama bertahun-tahun bermain di Premier League. Ada empat bek yang hampir selalu menyulitkan pria asal Rotterdam tersebut. "John Terry, Thiago Silva, Rio Ferdinand, dan Nemanja Vidic adalah pemain-pemain yang paling menyulitkan saya."

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

Van Persie juga mengenal sisi kelam kehidupan pesepak bola profesional. Ia lebih dari sekali bergelut dengan cedera, tetapi selalu mampu kembali. "Untuk melewati periode-periode tertentu, Anda membutuhkan kekuatan, kesabaran, dan terutama kemampuan untuk bangkit lagi tanpa menyerah. Saya sangat menghargai momen-momen ini, bahkan lebih daripada trofi-trofi yang telah saya menangi, dan juga kenangan akan orang-orang yang ada di sana."

"Saya sangat menghargai itu, karena mudah memiliki orang-orang di sekitar Anda ketika Anda berada di puncak kemampuan dan semuanya berjalan baik. Semua orang kurang lebih ikut senang untuk Anda. Tetapi siapa yang ada saat Anda mengalami masa sulit? Siapa yang tetap setia?" tanya Van Persie dengan lantang.