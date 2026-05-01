Van Persie sangat antusias dan yakin pemain Feyenoord akan mencapai level teratas di Eropa

Robin van Persie sangat puas dengan perkembangan Givairo Read di Feyenoord. Pelatih tim asal Rotterdam ini bahkan yakin bahwa bek kanan tersebut pada akhirnya mampu menembus level teratas Eropa.

Van Persie berbicara panjang lebar tentang bek sayap yang baru berusia sembilan belas tahun itu pada konferensi pers Jumat lalu menjelang pertandingan tandang melawan Fortuna Sittard pada hari Minggu. ''Semua orang tahu bagaimana pendapat saya tentang dia,'' demikian pelatih itu membuka analisisnya tentang Read.

“Kami sudah mengenalinya cukup lama dan menurut saya dia contoh yang bagus tentang bagaimana tetap menjadi diri sendiri. Apa pun yang terjadi dan seberapa baik pun performanya sebagai pemain, hal itu sama sekali tidak memengaruhi dirinya sebagai pribadi,” kata Van Persie dengan nada puas tentang sosok di balik sang pemain.

Van Persie tidak melihat perbedaan antara Read tiga tahun lalu dan sekarang. "Itu yang saya sukai," kata sang pelatih, yang belum yakin apakah bek kanan itu akan mendapat kesempatan bermain saat bertandang ke Fortuna pada Minggu.

Menurut pandangan Van Persie, Read memiliki semua kualitas di dalam dan di luar lapangan untuk mencapai level tertinggi. “Selama bertahun-tahun, saya melihat banyak pemain yang berubah perilakunya karena status, uang, atau perhatian.”

Dia langsung menambahkan: ''Givi sama sekali tidak seperti itu dan sebagai pemain, dia juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia adalah pemain yang fantastis dan saya yakin dia mampu melangkah ke level berikutnya,'' kata Van Persie dengan penuh harapan.

Read masih terikat kontrak dengan Feyenoord selama tiga musim lagi. Bayern München mengikuti bek kanan ini dengan penuh minat, meskipun klub papan atas Jerman tersebut untuk saat ini menolak memenuhi biaya transfer yang kabarnya mencapai 30 juta euro.