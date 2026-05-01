Van Persie mengirimkan sinyal yang jelas kepada 'pemain sepak bola hebat' dari Feyenoord

Givairo Read telah pulih sepenuhnya dan siap diturunkan oleh Robin van Persie, yang akan membawa Feyenoord menghadapi Fortuna Sittard akhir pekan ini. Namun, masih belum jelas apakah bek kanan tersebut akan mendapat kesempatan bermain dalam laga hari Minggu di Zuid-Limburg.

Read absen selama beberapa bulan karena cedera otot paha belakang. Bek sayap ini kembali masuk dalam skuad Feyenoord pekan lalu untuk pertandingan kandang melawan FC Groningen (3-1). Van Persie memilih Mats Deijl sebagai bek kanan, meskipun Read sempat mendapat kesempatan masuk sebagai pemain pengganti.

''Kami harus melihat perkembangan Read,'' tegas Van Persie dalam konferensi pers Jumat menjelang laga tandang melawan Fortuna. ''Kami akan melihat lagi pada Sabtu bagaimana perkembangan kami sepanjang pekan ini.''

"Givairo masuk dalam skuad akhir pekan ini dan itu juga tergantung bagaimana jalannya pertandingan," kata pelatih Feyenoord tersebut, yang sangat menghargai bek kanan yang sudah pulih itu. "Read adalah pemain sepak bola yang fantastis, yang kami senang lihat di lapangan."

Van Persie menyampaikan pada konferensi pers bahwa meraih tiga poin di Sittard adalah prioritas utama. ''Menang adalah yang terpenting, terutama saat ini. Ada kemungkinan Givairo akan mendapat menit bermain, tapi itu juga tergantung bagaimana jalannya pertandingan.''

Read telah membuat kesan yang baik di Feyenoord dan beberapa kali disebut-sebut sebagai calon rekrutan Bayern München. Klub Jerman tersebut tampaknya harus membayar setidaknya 30 juta euro untuk bek berusia 19 tahun yang terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029.