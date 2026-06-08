Van Persie mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan tak lama setelah dipecat dari Feyenoord

Robin van Persie telah menimbulkan kebingungan. Pelatih Feyenoord yang kini telah dipecat itu langsung mengunggah pesan yang sangat panjang di X tak lama setelah berita tersebut tersiar, namun pemecatannya sama sekali tidak disinggung.

Minggu malam, klub asal Rotterdam itu mengumumkan bahwa Van Persie tidak akan memimpin tim di De Kuip pada musim depan.

Dengan demikian, masa kerjanya selama satu setengah tahun pun berakhir. Klub tersebut mengucapkan terima kasih kepadanya melalui saluran resmi atas masa jabatannya sebagai pelatih kepala klub.

Tak lama setelah berita tersebut tersiar, Van Persie mengunggah pesan panjang di X. Namun, pesan tersebut justru membahas RvP Tournament di VDL Maassluis.

“Akhir pekan yang luar biasa. Dua hari sepak bola yang hebat, penuh dengan pertandingan seru, gol-gol indah, kesenangan, gairah, dan sportivitas,” tulis Van Persie di awal pesannya.

“Yang terpenting, saya menikmati semua wajah ceria para anak-anak. Sepak bola adalah tentang menciptakan kenangan dan bersorak bersama rekan setim.”

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam edisi ini. Kepada semua tim, pelatih, keluarga, relawan, wasit, dan pendukung: dedikasi dan antusiasme kalian sangat dihargai,” tutupnya.