Van Persie mengejutkan dengan pilihan formasi pertahanan di Feyenoord dan memberi kesempatan kepada pemain tersebut untuk debut sebagai starter

Feyenoord, yang berada di peringkat kedua, akan bertandang ke markas NEC, tim peringkat ketiga yang sedang mengejar mereka, pada hari Minggu. Robin van Persie kini telah menentukan sebelas pemain yang akan turun sebagai starter di De Goffert. Pertandingan puncak di Vriendenloterij Eredivisie ini akan dimulai pada pukul 14.30.

Kapten Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang bagi tim asal Rotterdam ini. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld, dan Jordan Lotomba akan menjadi barisan pertahanan Feyenoord dalam laga puncak Vriendenloterij Eredivisie ini. Jordan Bos absen dari skuad pertandingan tim asal Rotterdam ini, sementara Gernot Trauner untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir duduk di bangku cadangan.

Oussama Targhalline, Luciano Valente, dan Jakub Moder menjadi lini tengah tim asuhan Van Persie. In-beom Hwang dan Sem Steijn masih absen karena cedera.

Anis Hadj Moussa, yang absen pekan lalu saat melawan FC Volendam, sudah cukup fit untuk menjadi starter melawan NEC. Tobias van den Elshout, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya di De Kuip, akan menjalani debutnya sebagai starter di Feyenoord sebagai sayap kiri. Ayase Ueda, pencetak gol terbanyak Eredivisie dengan 22 gol, menjadi ujung tombak serangan Feyenoord. Raheem Sterling duduk di bangku cadangan.

Susunan pemain NEC: Cretazz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Lebreton; Linssen

Susunan pemain Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Lotomba; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.