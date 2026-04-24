Van Persie mendapat kritikan tajam: 'Dia menusuknya dari belakang saat di Feyenoord'

Chris Woerts sangat tegas mengenai kepergian Direktur Teknis dan Umum Dennis te Kloese dari Feyenoord. Menurut pakar pemasaran olahraga tersebut, kepergian sang pejabat sama sekali tidak terbantu oleh pelatih Robin van Persie.

Johan Derksen menganalisis dalam Vandaag Inside apa yang menurutnya merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan Te Kloese. ''Dia terlalu mendengarkan pelatih yang gagal yang tidak menginginkan direktur teknis tertentu. Seharusnya dia berkata kepada Van Persie: 'Kamu hanya sementara dan dia yang akan menjadi direktur teknis'. Dia yang menentukan cara kerjanya dan kamu hanya perlu melatih.''

Woerts menimpali dengan mengatakan bahwa Van Persie tidak pantas mendapat pujian atas penampilannya selama pembicaraan dengan Kees van Wonderen. Mantan bek itu sempat dinominasikan untuk menjadi direktur teknis di De Kuip, namun pada akhirnya tidak terpilih.

"Van Persie membuat kesalahan lagi, karena dia selalu dilindungi oleh Te Kloese. Dalam segala situasi. Lalu Te Kloese meminta Van Persie untuk mendukung Van Wonderen. Dan apa yang dilakukan Van Persie? Dia menolaknya. Itu artinya menusuk punggung Te Kloese," keluh Woerts yang kecewa.

René van der Gijp menyimpulkan bahwa Van Persie 'jadi tidak menganggap Te Kloese serius'. ''Tidak, tidak,'' kata Woerts setuju, yang juga menyebutkan bahwa direktur Feyenoord itu diminati oleh klub-klub luar negeri.

''Dia mendapat tawaran dari Inggris, Spanyol, dan Italia. Tahun lalu, Te Kloese bahkan menolak Tottenham Hotspur. Dia pasti akan mendapat tawaran yang bagus,'' demikian kesimpulan pemasar olahraga yang berpengalaman itu.