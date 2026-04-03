Van Persie memuji para pemain muda Feyenoord, salah satunya tampaknya akan masuk dalam skuad pada hari Minggu

Selama pekan jeda internasional lalu, sejumlah pemain muda Feyenoord ikut serta dalam sesi latihan tim utama klub tersebut. Robin van Persie sangat puas dengan penampilan dua talenta muda tersebut di lapangan latihan klub asal Rotterdam itu.

''Kami berlatih dengan kelompok kecil pekan lalu, karena banyak pemain yang sedang bertugas bersama tim nasional mereka,'' jelas Van Persie, yang akan bertanding bersama timnya melawan FC Volendam pada hari Minggu, dalam sesi konferensi pers di De Kuip pada hari Jumat.

“Maka para pemain muda mendapat kesempatan. Dan itu juga menyenangkan,” lanjut pelatih kepala Feyenoord dalam penjelasannya. “Dua di antaranya tampil sangat baik dan hari ini (Jumat, red.) juga ikut berlatih. Mereka adalah Jivayno Zinhagel dan Ilia Grootfaam. Hal itu benar-benar membuat hati sepak bola saya berbunga-bunga.”

Kehadiran duo tersebut memberikan dampak positif bagi kelompok pemain, demikian penilaian Van Persie di akhir pekan latihan. ''Pemain muda yang bagus itu segar dan murni. Mereka melakukan aksi jika merasa itu mungkin. Hal itu juga berdampak positif pada pemain lainnya.''

“Jika melihat betapa bebasnya Grootfaam dan Zinhagel bermain sepak bola, itu pun masuk akal. Mereka belum banyak mengalami hal-hal di lapangan dan memandang sepak bola dengan sangat murni. Hal itu memicu para pemain yang lebih senior, dan itu terlihat mulai terbentuk,” kata Van Persie yang puas.

Grootfaam (16) bisa bermain sebagai gelandang serang dan penyerang sayap. Menurut Pengamat Pemuda Feyenoord, talenta yang pernah bermain di Ajax ini masuk dalam daftar pemain yang akan bertanding untuk Feyenoord pada hari Minggu.

Zinhagel juga berusia enam belas tahun dan bermain terutama sebagai penyerang sayap kiri yang menggunakan kaki kanan. Ia bermain terutama di tim Feyenoord U-19 dan U-21. Sama seperti Grootfaam, Zinhagel memiliki masa lalu di Ajax, sementara penyerang ini juga pernah mengenakan seragam Sparta Rotterdam.