Van Pers abaikan Raheem Sterling lagi di Feyenoord dan memindahkan pemain tersebut

Feyenoord berharap dapat memastikan posisi kedua di klasemen Vriendenloterij Eredivisie pada Minggu ini dalam laga kandang melawan AZ. Menjelang pertandingan besar di De Kuip, Robin van Persie tidak memiliki banyak masalah dan telah mencatat susunan pemain tim asal Rotterdam tersebut di lembar pertandingan.

Givairo Read sudah mendapatkan menit bermain, namun Van Persie tetap memilih Mats Deijl sebagai bek kanan. Bukan Jordan Bos, melainkan Jordan Lotomba yang menempati posisi bek kiri, sementara Gernot Trauner dan Tsuyoshi Watanabe menjadi bek tengah di kubu Rotterdam.

Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld, dan Luciano Valente menjadi gelandang Feyenoord menjelang kedatangan juara piala. Sem Steijn bisa saja digunakan sebagai pemain pengganti oleh Van Persie, yang tidak memiliki banyak opsi di lini tengah.

Anis Hadj Moussa harus memberikan umpan dari sayap kanan ke arah pencetak gol terbanyak Eredivisie, Ayase Ueda. Raheem Sterling yang akan hengkang telah disingkirkan oleh Van Persie dalam beberapa pekan terakhir dan kali ini harus menerima Bos di posisinya sebagai sayap kiri.

Susunan Pemain Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Lotomba; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Bos

Susunan pemain AZ: Owusu-Oduro; Dijkstra, Penetra, Goes, De Wit; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Daal, Parrot, Jensen.