Tim nasional Belanda berhasil meraih kemenangan tipis atas Uzbekistan pada Senin malam dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia. Berkat dua gol penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Cody Gakpo, tim asuhan Ronald Koeman menang 2-1, namun setelah pertandingan usai, pembicaraan lebih banyak berfokus pada penampilan mengecewakan Oranje. Pierre van Hooijdonk sama sekali tidak menahan diri dalam mengkritik kapten Virgil van Dijk.

Van Dijk mencoba melihat kemenangan ini dari sisi positif. Bek tersebut melihat fase-fase bagus dalam permainan Oranje, namun ia juga mengakui kepada NOS bahwa level permainan menurun setelah babak pertama. “Kami menciptakan momen-momen sangat bagus di babak pertama. Pada akhirnya, permainan menjadi sulit di beberapa fase dan terkadang kita harus mempertahankan bola lebih lama. Secara umum, kami menang dan itu yang terpenting,” kata sang kapten.

Van Dijk juga menatap ke depan menuju Piala Dunia dan menekankan bahwa Belanda masih harus beradaptasi dengan kondisi di Amerika Serikat. “Kita memang harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Termasuk lapangan. Itu adalah proses yang harus kita jalani dengan cepat. Hari ini adalah langkah yang baik dalam hal itu.”

Namun, kata-kata itu tidak mendapat banyak pemahaman dari Van Hooijdonk. Analis NOS itu berpendapat bahwa Van Dijk harus menilai penampilan Oranje dengan lebih kritis. Menurutnya, kemenangan itu sama sekali bukan alasan untuk puas.

“Saya menganggap Van Dijk sebagai kapten yang fantastis dan pemain yang fantastis, tetapi ada juga saat-saat di mana sebagai kapten, Anda memiliki peran untuk menyebut penampilan buruk sebagai penampilan buruk,” kata Van Hooijdonk.

Menurut Van Hooijdonk, Oranje tampil terlalu buruk melawan lawan sekelas Uzbekistan. Fakta bahwa Belanda akhirnya membutuhkan dua tendangan penalti untuk menang, menurutnya, sudah cukup menggambarkan kondisi tim menjelang dimulainya Piala Dunia.

“Jika Anda membutuhkan dua penalti melawan Uzbekistan ini, berarti ada yang tidak beres. Tentu saja semua orang benar bahwa banyak sekali peluang yang terbuang dan itu merupakan masalah besar saat ini. Namun selain itu, ada begitu banyak kecerobohan dan umpan-umpan buruk,” katanya dengan nada kritis.

Van Hooijdonk juga menyoroti fakta bahwa Oranje hampir saja mendapat penalti lagi dan bahwa tim tersebut benar-benar kehilangan kendali setelah kartu merah Guus Til. “Sebagai kapten, menurut saya, wajar jika Anda menyampaikan kritik,” ujarnya.