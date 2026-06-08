Van Hooijdonk khawatir terhadap pemain timnas Belanda setelah laga melawan Aljazair dan Uzbekistan

Pierre van Hooijdonk khawatir akan posisi starter Donyell Malen setelah kemenangan susah payah Belanda atas Uzbekistan (2-1). Menurut pengamat tim Oranje dari NOS tersebut, Brian Brobbey yang masuk sebagai pemain pengganti kini secara tegas mengetuk pintu pelatih nasional Ronald Koeman.

''Malen bisa saja membuktikan dirinya dengan mencetak gol ke gawang Aljazair dan kini mencetak gol lagi,'' kata Van Hooijdonk dalam analisisnya mengenai penyerang ideal Belanda di Piala Dunia.

Rekan analis Klaas-Jan Huntelaar menilai Brobbey 'cukup baik saat masuk sebagai pemain pengganti'. ''Itu belum mencapai level yang seharusnya bisa dia capai. Seluruh timnas Belanda pun tidak bisa setelah babak kedua. Tapi dia memang mencetak gol. Tetap saja menyenangkan bisa mencetak gol saat mendapat peluang,'' kata mantan pemain internasional itu merujuk pada gol 2-0 Brobbey yang dianulir karena offside.

Presenter Sjoerd van Ramshorst kemudian menyinggung bahwa Malen biasanya akan menjadi starter melawan Jepang di laga pembuka grup Piala Dunia. ''Tentu saja,'' kata Van Hooijdonk, lalu langsung menambahkan. ''Hanya saja, ini tidak baik untuk kepercayaan diri Malen.''

"Kamu merasa harus bersaing dengan Memphis Depay. Awalnya kamu memang melihat itu bisa berhasil. Tapi tiba-tiba kamu tidak mencetak gol dalam dua pertandingan. Dan Brobbey menendang bola itu dengan baik, meski golnya tidak sah. Tapi itu tidak menyenangkan bagi Malen."

Huntelaar menyambung: ''Kamu pasti merasakannya sebagai pemain. Itu pasti menggerogoti pikiranmu,'' kata mantan penyerang timnas Belanda itu berdasarkan pengalamannya bahwa kurangnya gol bisa berakibat fatal bagi seorang penyerang.

Koeman langsung menekankan setelah pertandingan bahwa dia kecewa dengan peluang-peluang yang terlewatkan. Di sisi lain, pelatih tim nasional itu senang karena setidaknya lini serangnya berhasil menciptakan peluang.