Van Hecke: 'Kita harus selalu berhati-hati dengan pernyataan seperti ini, tapi saya sedang mempertimbangkan untuk memberi mereka sedikit uang'

Jan Paul van Hecke mempertimbangkan untuk memberikan dukungan finansial kepada klub amatir pertamanya, VV Arnemuiden, setelah transfer bernilai jutaan euro ke Tottenham Hotspur. Bek asal Belanda ini pindah dari Brighton & Hove Albion ke klub London tersebut pekan ini dengan nilai transfer sekitar enam puluh juta euro, namun ia menyayangkan bahwa Arnemuiden tidak termasuk dalam pembagian biaya pembinaan.

Van Hecke membahas hal tersebut pada Jumat lalu dalam konferensi pers menjelang pertandingan Piala Dunia timnas Belanda melawan Swedia. Bek tersebut merasa senang bahwa beberapa klub yang menjadi bagian dari perjalanan pembinaannya justru mendapatkan manfaat dari transfer tersebut.

Pihak yang paling diuntungkan secara finansial di Belanda adalah NAC Breda. Klub tersebut menyepakati persentase penjualan kembali saat melepas Van Hecke ke Brighton pada tahun 2020, sehingga transfer ke Tottenham kabarnya akan menghasilkan tambahan 4,5 juta euro.

VV Goes dan JVOZ juga menerima jumlah yang cukup besar. Goes diperkirakan akan menerima sekitar 300.000 euro, sementara JVOZ bahkan bisa mendapatkan sekitar 1,2 juta euro berkat biaya pembinaan.

“Ya, itu sangat membahagiakan bagi kedua klub saya. Di akademi pemuda, saya pernah bermain di JVOZ. Saya bermain di sana selama enam tahun, jika saya tidak salah. Mereka akan menerima jumlah yang sangat besar. Di VV Goes, di level sepak bola amatir, saya juga pernah bermain. Mereka juga akan menerima jumlah yang sangat besar,” kata Van Hecke.

“Sayangnya, tempat asal saya, Arnemuiden, kurang dua tahun saja dan karena itu tidak mendapatkan apa-apa. Namun, klub-klub tersebut pasti akan sangat senang dan mereka memang pantas mendapatkannya.”

Van Hecke mempertimbangkan untuk mendukung klub lamanya yang tidak lolos seleksi itu secara pribadi. “Saya memang sedang memikirkan untuk memberikan sesuatu kepada Arnemuiden, tapi dengan pernyataan seperti itu, kita harus selalu berhati-hati.”