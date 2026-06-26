Van Hanegem sangat berharap pemain timnas Belanda ini bisa kembali menjadi starter saat melawan Maroko

Sehari setelah pertandingan Tunisia - Belanda (1-3), Willem van Hanegem mengkritik lini pertahanan yang dibangun oleh pelatih nasional Ronald Koeman. "De Kromme" sangat berharap satu pemain dapat kembali bermain saat menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia.

Dalam kolomnya di Algemeen Dagblad pada hari Jumat, Van Hanegem terutama mengkritik ruang-ruang kosong yang dibiarkan terbuka oleh tim Oranje. “Hal itu juga terjadi saat melawan Swedia. Saat itu, hal tersebut bisa saja membuat kami kebobolan tiga gol alih-alih satu gol.”

Nathan Aké, sebagai bek kiri, terlalu sering bergerak ke tengah, demikian penilaian Van Hanegem yang kritis. “Sehingga sisi kiri kami terbuka saat kehilangan bola. Atau karena kapten kami, Virgil van Dijk, yang terkadang berjalan dengan sikap menunggu sehingga Anda berpikir: apakah dia cedera atau bagaimana? Ruang kosong itu bisa ditutup, lho.”

Van Hanegem berharap ada perbaikan signifikan dalam hal itu saat melawan Maroko, lawan Belanda di babak berikutnya. “Karena kalau tidak, kamu akan menghadapi Saibari, yang sebagai penyerang palsu bisa muncul di tempat-tempat berbahaya. Dia cerdas. Dan cepat. Itulah mengapa saya senang Van de Ven kembali bermain pada Selasa. Kecepatannya sangat dirindukan pada Kamis lalu.”

Bagi mantan pelatih ini, pertandingan Selasa nanti akan menjadi laga spesial antara timnas Belanda dan Maroko. “Saya punya banyak teman asal Maroko. Mereka sangat bersemangat, mereka yakin akan mengalahkan kami.”

“Saya tidak ingin menyebut kami sebagai favorit untuk pertandingan ini. Tapi mereka juga bukan favorit. Maroko akan menyerang, dan dengan begitu kami akan mendapatkan ruang dan peluang,” kata Van Hanegem di akhir kolomnya, melihat peluang bagi tim asuhan Koeman.

Jika Oranje berhasil mengalahkan Maroko, maka akan dilanjutkan dengan pertandingan di babak 16 besar Piala Dunia. Afrika Selatan atau tuan rumah Kanada akan menjadi penghalang untuk lolos ke perempat final.