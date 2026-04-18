Van Hanegem merasa jijik dengan 'ESPN yang mengerikan' dan menyinggung kegagalan Ajax di kompetisi Eropa

Willem van Hanegem mengeluhkan berbagai media di Belanda kepada 1908.nl. Mantan pelatih Feyenoord ini mengkritik keras apa yang ia sebut sebagai 'kampanye opini' dan langsung memberikan contoh salah satu media.

Van Hanegem terkadang kesal dengan sentimen negatif seputar Feyenoord dan Robin van Persie. ''Itu mereka buat sendiri. Itu tidak benar-benar cerdas,'' keluh De Kromme, yang pada saat yang sama merasa jijik dengan keberpihakan beberapa media.

''ESPN, misalnya, itu juga menurut saya mengerikan. Di berita, mereka benci AZ, coba perhatikan saja. Selalu begitu. Minggu ini juga lagi soal AZ.'' Pelatih Leeroy Echteld mendapat kritik tajam karena menurunkan tim cadangan melawan Shakhtar Donetsk di perempat final Conference League. Pelatih AZ itu melakukannya karena menurutnya final Eurojackpot KNVB Beker lebih penting.

Van Hanegem merujuk pada musim lalu, ketika pelatih Ajax saat itu, Francesco Farioli, menurunkan tim cadangan di babak 16 besar Liga Europa melawan Eintracht Frankfurt. Ajax kalah 4-1 dan tersingkir setelah kekalahan 1-2 di kandang sendiri.

''Apakah kalian masih ingat bahwa tahun lalu Ajax harus bermain melawan tim asing yang payah dan saat itu juga meninggalkan lima pemain di rumah? Sekarang mereka hanya terus mengeluh tentang AZ,'' geram Van Hanegem yang kesal.

''Di Feyenoord juga begitu, mereka selalu mengincar Feyenoord. Mereka semua orang-orang yang menakutkan. Saya tidak bisa menerima itu,'' demikian Van Hanegem mengakhiri keluhannya tentang media di Belanda.