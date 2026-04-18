Van Hanegem menjawab dengan tegas saat ditanya apakah Feyenoord harus tetap mempertahankan Van Persie

Willem van Hanegem berbicara dengan sangat terbuka dalam wawancara mendalam bersama 1908.nl akhir pekan ini. Mantan pemain dan pelatih Feyenoord ini tidak yakin bahwa Robin van Persie masih akan memimpin tim di klub papan atas Rotterdam tersebut pada musim depan.

Van Hanegem pernah menjadi pelatih Feyenoord antara tahun 1992 dan 1995 dan pada periode tersebut berhasil meraih gelar juara liga serta berbagai trofi piala nasional. Mantan pelatih (82) ini selalu merasa menjadi bagian dari kelompok pemain. ''Saya tidak merasa berada di atas mereka. Ada beberapa hal yang penting bagi saya; yaitu bahwa Anda harus jujur kepada para pemain. Anda harus memastikan bahwa mereka merasa bahwa mereka juga pemain yang baik, sama seperti yang lain. Itulah yang paling penting.''

Pendekatan Van Persie tidak sesuai dengan cara kerjanya, demikian penilaian Van Hanegem. ''Dia adalah anak Feyenoord, jadi dia harus bersikap seperti itu. Saya tidak merasakan hal itu. Anda tidak bisa bertengkar dan berselisih dengan empat pemain Anda. Itu kan tidak mungkin? Itu kan aneh? Padahal dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa untuk ditonton.''

Menurut Van Hanegem, para pemain Feyenoord kurang mendapat kepercayaan dari Van Persie. “Tapi itu sering terjadi pada pemain yang pernah hebat, mereka tidak memberi rasa kepada pemainnya bahwa mereka juga pemain yang baik. Tidak mungkin semua orang sama-sama hebat.”

Van Hanegem tegas saat ditanya apakah Feyenoord harus melanjutkan kerja sama dengan Van Persie setelah musim panas. ''Yah, saya rasa tidak,'' desah mantan pelatih itu, yang langsung menggambarkan sosok pelatih Feyenoord yang ideal.

''Seseorang yang mencintai sepak bola; mencintai para pemainnya dan mencintai permainannya. Saya juga berada di sini di Excelsior, saya sering datang ke sana untuk menonton. Ketika Anda melihat mereka melakukan hal-hal aneh. Lalu saya berpikir: apa ini semua. Semuanya agak mencolok. Saya tertawa karenanya,'' demikian kata De Kromme mengakhiri.