Willem van Hanegem menilai Anthony Correia (Telstar), yang akan bergabung dengan FC Utrecht, sebagai pelatih terbaik musim lalu. Selain itu, De Kromme juga sangat kritis terhadap Ajax dan beberapa pernyataan yang dilontarkan pelatih Oscar García.

''Ajax masih memberikan kesan yang sama seperti di awal musim,'' keluh Van Hanegem dalam kolomnya pada hari Senin di Algemeen Dagblad. ''Saya masih harus melihat penampilan Ajax pada hari Kamis di Volendam melawan FC Groningen.''

Mantan gelandang dan pelatih ini merujuk pada babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa, di mana Ajax akan menjamu FC Groningen di Stadion Kras di Volendam. ''Bukan berarti saya sangat terkesan dengan FC Groningen, sama sekali tidak. Tapi Ajax memang tidak mampu menghancurkan lawan-lawannya.''

Sebuah kesimpulan tegas dari Van Hanegem, yang menurut kolumnis tersebut belum ditarik oleh pelatih Ajax. ''Dia memberi kesan dalam wawancara menjelang pertandingan liga terakhir bahwa di bawah kepemimpinannya, segalanya belum terlalu buruk. Dan dia juga sudah memprediksi bahwa Ajax akan menjadi juara.''

Pelatih yang sudah pensiun ini tidak melihat PSV begitu saja tergeser dari tahtanya oleh Ajax, yang berada di peringkat lima. ''Tapi akan baik jika dia tetap membawa tim itu ke Liga Konferensi. Untuk naik peringkat di Eropa, kita butuh poin dan Ajax seharusnya bisa memenangkan lebih banyak pertandingan daripada kalah di Liga Konferensi. Itu akan membantu kita sebagai negara sepak bola.''

Pernyataan pelatih asal Spanyol itu bahwa Ajax akan menjadi juara musim depan, dipandang dengan curiga oleh Van Hanegem. ''Itu berarti dia tidak akan lagi menjadi pelatih di sana musim depan. Kalau tidak, kamu tidak akan mengatakan itu, karena mereka akan terus-menerus mengungkitnya kepadamu musim depan jika situasinya tidak berjalan baik.''

Menurut ESPN, García tetap menjadi salah satu kandidat untuk posisi pelatih Ajax musim depan. Direktur teknis Jordi Cruijff memiliki beberapa opsi, termasuk pelatih Girona, Míchel.