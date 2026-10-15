Pelatih asal Belanda, Louis van Gaal, yang pernah menangani Manchester United, mengatakan bahwa dirinya merasa menjadi korban dari pelanggaran finansial Manchester City. Ia menilai kegagalan Manchester United lolos ke Liga Champions pada 2016 kemungkinan besar menjadi alasan paling menentukan di balik pemecatannya.

Pernyataan Van Gaal tersebut disampaikan melalui surat elektronik kepada situs "The Athletic", setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran 114 aturan finansial antara 2009 dan 2018, sebuah kasus yang bisa membuat klub itu menghadapi sanksi berat.

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Van Gaal mengatakan: "Bagi saya, kegagalan lolos ke Liga Champions pada 2016, pada saat itu, kemungkinan besar merupakan faktor penentu dalam pemecatan saya dari Manchester United, dengan segala konsekuensi dan penderitaan yang timbul karenanya."

Pelatih berpengalaman itu sadar bahwa keputusan apa pun terkait City tidak akan mengubah apa pun bagi dirinya sekarang. Ia menulis: "Saya tidak bisa kembali ke masa lalu sekarang. Bahkan Federasi Sepak Bola Inggris pun tidak bisa." Ia menolak membahas sanksi yang pantas bagi City, dan menegaskan bahwa urusan itu pada akhirnya berada di tangan pihak peradilan.

Van Gaal menangani Manchester United setelah memimpin tim nasional Belanda di Piala Dunia 2014. Timnya mengakhiri musim pertama di posisi keempat, kemudian menjuarai Piala FA pada musim kedua, namun hal itu tidak cukup untuk mempertahankan posisinya, karena ia dipecat kurang dari 24 jam setelah penobatan tersebut, dan digantikan oleh Jose Mourinho.

Pada musim itu, United mengumpulkan 66 poin di Liga Primer Inggris, sama dengan Manchester City yang menempati posisi keempat, tetapi City memastikan tiket terakhir ke Liga Champions berkat selisih gol. United hanya mencetak 49 gol di liga pada musim tersebut.

Sebelumnya, Van Gaal pernah menyebut kegagalan lolos ke Liga Champions pada 2016 sebagai "salah satu pengalaman terburuk dalam karier hidupnya". Hubungan baiknya dengan direktur eksekutif klub juga berakhir, setelah ia menuduh pria tersebut telah membuat kesepakatan dengan Mourinho jauh sebelum pemecatannya.



