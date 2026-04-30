Van Gaal menggagalkan transfer ke Ajax pada detik-detik terakhir: ‘Kepergian saya benar-benar sudah di ambang pintu’

Musim panas lalu, Sean Steur hampir meninggalkan Ajax untuk sementara demi petualangan baru bersama FC Volendam, namun transfer tersebut batal pada detik-detik terakhir. Gelandang berusia 18 tahun itu harus melihat rencana peminjamannya gagal setelah Louis van Gaal turun tangan. Penasihat Dewan Komisaris tersebut memutuskan bahwa kepindahan itu bukanlah ide yang baik.

Awalnya, Steur justru mendukung kepindahan sementara tersebut untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Di bawah asuhan pelatih John Heitinga, prospeknya di tim utama tampak terbatas, sehingga peminjaman menjadi pilihan yang menarik. FC Volendam mengajukan tawaran dan kesepakatan tersebut tampaknya hanya tinggal formalitas.

Proses transfer bahkan sudah begitu jauh sehingga foto-foto standar sudah diambil. Pada saat itu, sepertinya tidak ada yang menghalangi transfer sementara tersebut. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan arah ketika Van Gaal ikut campur dalam situasi tersebut.

Dalam wawancara dengan Voetbal International, Steur mengenang periode tersebut. “Sebenarnya, saya hampir saja dipinjamkan,” katanya. “FC Volendam adalah klub yang bagus dan saya senang mereka memiliki peluang bagus untuk bertahan di liga, itu akan luar biasa.”

Namun, gelandang tersebut menekankan bahwa pada akhirnya hal itu berjalan baik baginya. Ia tetap mendapat kesempatan di Ajax dan terus berkembang di klub tersebut. Karena itu, ia menengok ke belakang tanpa penyesalan atas gagalnya transfer tersebut.

Yang paling berkesan adalah saat Van Gaal secara pribadi berbicara kepadanya. Pelatih berpengalaman itu mengunjungi sesi latihan dalam masa persiapan dan kemudian mencari kesempatan untuk berbicara dengan Steur. “Dia berkata kepadaku: ‘Di timku, kamu akan selalu bermain,’” kenang Steur. “Itu adalah pujian yang sangat indah, tentu saja dari seorang legenda besar di dunia sepak bola.”

Setelah pemecatan Heitinga, Steur dipanggil oleh Fred Grim ke skuad tim utama. Kini, ia telah tampil dalam 21 pertandingan resmi bersama Ajax 1 dan mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut dalam laga Klassieker melawan Feyenoord (1-1).