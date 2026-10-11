Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, berjanji akan membagikan pandangannya soal tuduhan terhadap Manchester City begitu "situasinya benar-benar jelas".

Manchester City meraih kemenangan meyakinkan atas Liverpool di Stadion Anfield dengan skor 3-0 pada hari Minggu, dalam laga pertama mereka sejak dinyatakan bersalah melanggar regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Setelah satu jam pertandingan tanpa gol di Anfield, Manchester City menguasai jalannya laga usai gelandang Liverpool, Ryan Gravenberch, diusir keluar lapangan karena menerima kartu kuning kedua.

Erling Haaland berhasil memecah kebuntuan hanya tiga menit setelah Gravenberch dikartu merah, sebelum Jeremy Doku menggandakan keunggulan Manchester City dengan tendangan melengkung yang indah.

Rayan Cherki menambah gol ketiga pada menit ke-78, sehingga laga pertama Manchester City sejak dinyatakan bersalah melakukan "pelanggaran serius" terhadap aturan keuangan berakhir dengan kemenangan besar.

Ketika ditanya mengenai putusan bersalah Manchester City usai kekalahan yang mengecewakan bagi Liverpool, Van Dijk berkata: "Satu-satunya hal yang bisa saya katakan, karena masalah ini masih berjalan, adalah bahwa saya benar-benar menikmati persaingan ini."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Tetapi itu terjadi di dalam lapangan, sedangkan apa yang terjadi di luar lapangan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dan karena masalah ini masih berjalan, tidak pantas bagi saya untuk mengomentarinya."

Ia melanjutkan: "Ketika semuanya sudah diputuskan secara final, saya pasti akan menyampaikan komentar saya soal itu, tapi untuk sekarang mari kita tunggu dan lihat."

Mengenai pertandingan secara keseluruhan, Van Dijk menjelaskan: "Babak pertama berjalan baik dari pihak kami. Kami menunjukkan semangat, dan kami bisa lebih baik di beberapa momen ketika mendapat peluang serangan balik."

Ia melanjutkan: "Di babak kedua, kartu merah mengubah jalannya pertandingan, terutama setelah kami kebobolan dengan cepat. Kami akhirnya bermain dengan sepuluh pemain, dan itu kenyataan, lalu kami kebobolan dengan cepat setelah itu, yang membuat pertandingan melawan mereka kembali menjadi sangat sulit."

Ia menambahkan: "Saya pikir atmosfer di sini selalu bagus, saya beruntung pernah bermain di banyak laga besar di sini."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Mungkin situasinya berbeda bagi pemain lain, tetapi bagi saya, saya siap untuk bersaing, dan saya pikir kami menunjukkan hal itu terutama di babak pertama."



