Van Dijk merasa terkejut: Maroko menghancurkan impian kami... dan kami kini hidup dalam mimpi buruk

Kapten tim nasional Belanda, Virgil van Dijk, mengungkapkan kesedihannya yang mendalam setelah tim negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026 akibat kekalahan dari Maroko di babak 32 besar, sambil menegaskan bahwa tersingkirnya tim tersebut merupakan salah satu momen tersulit yang bisa dialami oleh seorang pemain sepak bola.

Menurut pernyataan yang ia sampaikan kepada stasiun televisi Belanda "NOS" setelah pertandingan, van Dijk tampak terpukul oleh kekalahan yang mengakhiri perjalanan "De Oranje" di turnamen tersebut, meskipun timnas Belanda sempat memimpin di awal pertandingan sebelum timnas Maroko berhasil membalikkan keadaan dan memastikan tiket lolos.

Kapten timnas Belanda itu berkata: “Ini adalah momen terburuk yang bisa dialami oleh seorang pemain sepak bola. Sulit untuk menganalisis apa yang terjadi sekarang. Pertandingan ini berlangsung seru, tetapi sayangnya kami tersingkir dari turnamen ini.”

Ia menambahkan: “Pada beberapa momen, segalanya berjalan dengan baik, dan tentu saja kami bisa tampil lebih baik, tapi itu tidak akan mengubah apa pun sekarang. Kami tersingkir lagi, dan ini sangat menyakitkan.”

Van Dijk menutup pernyataannya dengan menegaskan keinginannya untuk segera melupakan kekecewaan ini, sambil berkata: “Saya ingin pulang secepat mungkin untuk berkumpul dengan keluarga saya; itulah satu-satunya hal yang ada di pikiran saya saat ini.”

Timnas Maroko sebelumnya berhasil meraih kemenangan bersejarah atas timnas Belanda melalui adu penalti (3-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1).