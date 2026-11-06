Virgil van Dijk, kapten Liverpool, mengkritik kerapuhan lini belakang timnya, setelah kebobolan 3 gol pada pertandingan ketiga secara beruntun di Liga Champions Eropa.

Liverpool, yang diasuh Andoni Iraola, menerima pukulan berat dalam perjalanan Eropa mereka pada hari Rabu, setelah Fenerbahce mengungguli tim Inggris tersebut di Istanbul (3-2), sekaligus mengakhiri rangkaian tanpa kekalahan yang dijaga Liverpool di kompetisi benua itu.

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Liverpool kebobolan 3 gol, yang seluruhnya berasal dari bola mati, dalam pertandingan yang sempat mereka ungguli dua kali.

Meskipun ini merupakan kekalahan pertama Liverpool di Liga Champions Eropa musim ini, sang kapten Virgil van Dijk melontarkan kritik tajam seusai pertandingan, mengungkapkan kekecewaannya atas hilangnya ketangguhan defensif tim, serta menegaskan perlunya perbaikan besar-besaran dalam aspek ini.

Van Dijk mengatakan dalam pernyataan kepada media terkait penampilan timnya menghadapi Fenerbahce: "Jelas bahwa ini tidak bisa dipertahankan. Ini adalah malam yang mengecewakan karena banyak alasan, tetapi terutama karena gol-gol yang kami terima dan cara kami kebobolan."

Pemain internasional Belanda itu melanjutkan: "Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Lagi pula, itu 3 bola mati. Kami bertahan dengan sangat baik, tetapi kami kehilangan konsentrasi, dan kami tidak siap bersaing memperebutkan bola pertama maupun bola kedua. Ini kekalahan yang sulit dicerna."

Van Dijk menambahkan di akhir pernyataannya: "Tidak ada yang ingin kalah dalam pertandingan, apalagi dengan cara kami kalah, tetapi ini harus membantu kami di masa depan dekat. Kami tidak boleh menerima kekalahan, terutama ketika datang dengan cara seperti ini."