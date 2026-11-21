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Kapten Liverpool asal Belanda, Virgil van Dijk, membuka kemungkinan untuk meninggalkan Anfield pada akhir musim ini, meski ia menegaskan masih mampu terus bermain selama bertahun-tahun ke depan.

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Kontrak bek tengah berusia 35 tahun itu bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas mendatang, setelah karier gemilang yang diwarnai dua gelar Liga Primer Inggris dan satu gelar Liga Champions.

Van Dijk mengatakan, dalam wawancara dengan Sky Sports, bahwa hingga kini ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah musim ini berakhir.

"Yang terpenting bagi saya adalah saya merasa dalam kondisi baik dan menjaga diri saya, dan saya yakin masih punya bertahun-tahun lagi di lapangan," ujarnya.

"Apa pun yang terjadi setelah musim ini, kita lihat saja nanti. Saat ini, siapa pun yang mengaku tahu apa yang akan saya lakukan musim depan, dia tidak mengatakan yang sebenarnya, karena saya sendiri tidak punya gambaran apa pun saat berbicara dengan Anda sekarang," lanjutnya.

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"Namun, saya tenang soal ini, karena orang yang mengenal saya tahu bahwa saya hanya fokus pada hal yang bisa saya kendalikan, dan saat ini itu adalah laga melawan Manchester United. Setelah itu kami akan fokus ke Liga Champions, dan kita lihat apa yang terjadi di tahun baru," jelasnya.

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"Ini perjalanan yang luar biasa. Saya akan genap hampir 10 tahun pada musim panas nanti, dan ini menjadi bagian besar dalam hidup saya. Saya akan selamanya berterima kasih atas semua yang terjadi selama tahun-tahun ini," tambahnya.

"Jika kontrak diperpanjang, kita lihat nanti. Jika tidak, saya akan berpamitan kepada semua orang pada musim panas," sambungnya.

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Soal seberapa berat perpisahan itu secara emosional, ia berkata: "Ya, itu akan sulit bagi saya dan keluarga saya, mungkin lebih dari siapa pun, karena ini adalah masa yang luar biasa."

"Namun, saya tidak melihat terlalu jauh ke depan, dan saya rasa itu juga bagian dari kesuksesan saya. Saya tidak akan mengubah cara saya sekarang. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Mari kita tunggu dan lihat," imbuhnya.

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Van Dijk puji duetnya dengan Jacquet

Van Dijk menjalani awal musim yang positif, berkat kekompakan yang terlihat jelas dengan tandem barunya di jantung pertahanan, pemain muda Jérémy Jacquet.

Kapten asal Belanda itu mengungkapkan kekagumannya terhadap rekan mudanya tersebut, seraya menegaskan bahwa keduanya bekerja sama di dalam maupun di luar lapangan untuk membangun hubungan yang kuat demi menampilkan performa terbaik.

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"Dia luar biasa sejauh ini, harus saya akui. Usianya masih sangat muda, tetapi dia bermain dengan sangat matang. Dia masih 21 tahun dan akan berkembang jauh lebih baik, dan itu hal yang bagus," kata Van Dijk tentang Jacquet.

"Saya sering berbicara dengannya selama pertandingan, setelahnya, di sesi latihan, dan pada momen-momen tertentu ketika saya merasa bisa membantunya," lanjutnya.

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"Dalam duet bek tengah, kalian masing-masing harus memahami kekuatan dan terkadang kelemahan satu sama lain, lalu saling melengkapi dalam hal-hal itu, dan itu hanya bisa tercapai dengan menjalani pertandingan," jelasnya.

"Semuanya berjalan baik karena dia membantu saya dan saya membantunya, dan memang begitulah seharusnya. Saya senang dengan awal kebersamaan kami, dan sekarang tugasnya adalah menjaga level ini, konsistensi ini, dan tetap tenang," tambahnya.

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"Seorang pemain bisa dengan mudah terlena oleh banyaknya pujian yang ia terima, dan dia memang pantas mendapatkannya, tetapi saya tahu apa yang terjadi ketika Anda tampil di bawah standar dalam satu pertandingan. Dia hanya perlu terus bekerja, menjaga perannya tetap penting, dan menjaga kebugarannya, setelah itu semuanya akan berjalan dengan sangat baik," pungkasnya.