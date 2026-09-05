Virgil van Dijk, kapten Liverpool, memuji rekan sekaligus rekan senegaranya, Cody Gakpo, usai penampilan gemilang dan dua assist yang membawa timnya meraih kemenangan pertama musim ini, seraya menegaskan bahwa tak seorang pun mengetahui besarnya penderitaan dan kesulitan yang dialami sang pemain belakangan ini.

Penyerang Liverpool itu telah melewati musim panas yang berat dan menyakitkan, yang berawal dari kehilangan janin sang istri saat ia tampil di Piala Dunia terakhir, sebelum berakhir dengan keterlibatannya dalam negosiasi tingkat lanjut untuk pindah ke Manchester City dalam kesepakatan yang hampir mencapai 80 juta pound sterling, sebelum akhirnya diputuskan ia bertahan di Anfield.

Di atas lapangan, Gakpo tampil sangat cemerlang di awal musim baru; ia mencetak satu gol dan menciptakan tiga assist, yang terbaru adalah dua assist untuk penyerang Alexander Isak selama kemenangan atas Ipswich Town pada Jumat malam kemarin.

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Van Dijk mengatakan dalam pernyataannya yang dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail": "Saya rasa tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang telah dialami Gakpo, karena hal itu sama sekali tidak mudah bagi mereka yang berada di luar tim. Namun kenyataannya, ia ada di sini bersama kami dan ingin menjadi elemen yang menentukan, dan itu sudah ia buktikan dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Kini kami harus fokus pada tantangan berikutnya."

Kapten asal Belanda itu sebelumnya telah meminta rekan senegaranya untuk tetap bertahan bersama tim, dan mengenai pentingnya sang pemain ia berkata: "Pengaruhnya bukan baru lahir musim ini saja, tetapi juga berlanjut sejak musim-musim lalu. Saya sangat senang dengan keputusannya untuk bertahan, dan saya menantikan lebih banyak penampilan kuat darinya."

Mengenai penyerang Swedia, Alexander Isak, pencetak dua gol tersebut, Van Dijk menambahkan: "Ia mengalami cedera serius yang mana pemain lain mana pun akan membutuhkan waktu lama untuk pulih darinya. Isak bekerja keras di balik layar, dan meskipun ada tekanan besar yang menyertai kepindahannya dengan nilai yang sangat tinggi, ia tetap menampilkan level yang sangat baik di Piala Dunia dan periode persiapan, dan itu baru permulaan untuk menampilkan yang terbaik."