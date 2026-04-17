Van der Vaart tiba-tiba muncul di layar dalam acara Vandaag Inside, yang membuat studio tertawa terbahak-bahak

Rafael van der Vaart tiba-tiba muncul dalam siaran Vandaag Inside pada hari Jumat. Mantan pesepakbola tersebut muncul berkat pacarnya, Estevana Polman, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemain bola tangan.

Polman saat ini masih bermain untuk Rapid Bucharest dan tinggal bersama Van der Vaart di Rumania. Mereka berencana pindah kembali ke Belanda, karena telah membeli sebuah rumah di Huissen. ''Ya, kami akan kembali ke Arnhem. Saya tidak sabar.''

Johan Derksen ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa ia sering ke Huissen. ''Penata rambut saya ada di sana. Kamu bisa lihat sendiri, itu penata rambut terbaik di Belanda. Kamu benar-benar harus ke sana, ke Arno.'' Polman menanggapi dengan jenaka: ''Kalau begitu, saya tidak akan ke sana!''

Polman melanjutkan dari ruang tamunya. ''Raf sudah pergi, aku mau memotretnya sebentar, tapi dia bilang: 'Aku mau tidur di tempat tidur, aku sama sekali nggak mau masuk frame.' Jadi dia pergi. Dengan gulungan tisu toilet di bawah lengannya.''

Wilfred Genee langsung ingin tahu apakah kamar tidurnya dekat. “Lalu apa, mau aku tunjukkan? Ya? Aku sih nggak masalah!” kata Polman, yang mengarahkan kamera ke arah Van der Vaart.

“Kalau aku jadi kamu, aku akan mengetuk pintu dulu,” saran Genee sambil tertawa. Van der Vaart masuk ke dalam bingkai sambil tertawa dan melambaikan tangan sebentar, disambut tepuk tangan dari orang-orang di studio.