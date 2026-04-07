Van der Vaart sangat kesal dengan sikap bintang itu dan menuntut agar hal itu dihentikan

Para analis Ziggo Sport memberikan komentar tajam mengenai perilaku Vinícius Júnior setelah pertandingan antara Real Madrid dan Bayern München berakhir. Terutama Rafael van der Vaart yang tidak segan-segan mengkritik bintang Real Madrid tersebut dan dengan jelas menunjukkan bahwa ia sangat terganggu.

Bayern München meraih kemenangan 1-2 yang mengesankan di Madrid pada Selasa malam dalam laga Liga Champions. Tim Jerman itu unggul nyaman berkat gol dari Luis Díaz dan Harry Kane, sebelum Kylian Mbappé memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir. Meskipun Real Madrid melancarkan serangan gencar di akhir pertandingan, kemenangan bagi tim asuhan pelatih Vincent Kompany tetap tak tergoyahkan.

Selama sesi ulasan di televisi, perilaku Vinícius dibahas secara mendalam oleh pembawa acara Hélène Hendriks, Van der Vaart, dan Danny Blind. Hendriks membuka topik tersebut: “Terakhir tentang Vinícius, bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu?”

Van der Vaart langsung tegas: “Mengerikan.”

Blind mencoba sedikit menyeimbangkan pandangan dan terlebih dahulu menyoroti kualitas Vinícius. “Ya, lihatlah, dia terus bermain dengan ancaman yang sangat besar. Dengan kecepatannya, dia seharusnya bisa melewati Neuer dengan lebih leluasa pada peluang di menit ke-61.”

Namun, Blind pun tak bisa mengabaikan perilakunya. “Tapi kami juga kembali kesal padanya, tentu saja. Setiap pelanggaran kecil dia anggap sebagai penalti.”

Van der Vaart kemudian melanjutkan dan mengajukan pertanyaan yang menurutnya menjadi inti masalah: “Bagaimana cara mengatasinya? Saya sangat menyesal, karena dia sebenarnya pemain yang sangat bagus. Sebenarnya kamu tidak ingin membicarakannya, tapi kamu benar-benar kesal. Dia mendapat sentuhan ringan, tetap terbaring, lalu berdiri dan ingin mendapat kartu merah.”

“Ya, hal-hal yang paling aneh. Saya merasa sangat disayangkan,” kata Van der Vaart. Hendriks merangkumnya dengan tepat dengan menyebutnya “sedikit noda pada dirinya”, lalu Van der Vaart menanggapi: “Tentu saja.”