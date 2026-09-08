Rafael van der Vaart terkesan dengan Hans Vanaken, yang sudah bertahun-tahun menjadi sosok andalan di Club Brugge. "Dia membuktikan bahwa penilaian saya benar-benar salah," kata analis Ziggo Sport itu jelang duel Liga Champions melawan Aston Villa pada Selasa.

Beberapa tahun lalu, Van der Vaart sempat sangat keras mengkritik Vanaken saat membahas laga tim nasional Belanda melawan Belgia. "Saya dengar di mana-mana Vanaken, Vanaken, Vanaken... Nah, dia ternyata benar-benar tidak bisa apa-apa. Benar-benar kaku."

Jadi, ada masa ketika Van der Vaart tidak terlalu terpikat dengan Vanaken yang kini berusia 34 tahun. "Anda bisa lihat dia terlihat agak kaku. Itu yang pada awalnya membuat saya agak ilfeel," aku mantan gelandang itu dalam analisanya tentang pemain senior Belgia tersebut.

Kini, Van der Vaart telah berubah pikiran secara drastis soal kapten Club Brugge itu. "Sekarang dia membuktikan bahwa saya benar-benar salah menilainya," ujar pria asal Noord-Holland itu dengan jujur saat merevisi pendapatnya tentang Vanaken.

"Di setiap pertandingan dia bermain dengan kontrol dan kecerdasan sepakbola yang begitu besar. Dia juga punya visi yang bagus. Saya jadi sangat mengaguminya," tambah Van der Vaart yang begitu memuji.

Vanaken memperkuat Club Brugge sejak 2015, dan sejauh ini telah mencatatkan 571 pertandingan. Gelandang serang itu mencetak 152 gol untuk raksasa Belgia tersebut, serta menyumbang 115 assist.

Kapten Club Brugge itu juga sudah mengoleksi 40 caps bersama tim nasional Belgia. Vanaken mencetak gol pada Piala Dunia terakhir di babak 16 besar melawan Amerika Serikat (menang 1-4). Piala Dunia itu berakhir bagi Belgia di perempat final, saat juara dunia Spanyol kemudian terbukti terlalu tangguh.