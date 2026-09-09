Rafael van der Vaart terkesan dengan Hans Vanaken, yang sudah bertahun-tahun menjadi andalan Club Brugge. "Dia membuktikan bahwa penilaian saya benar-benar salah," kata analis Ziggo Sport itu terkait duel Liga Champions melawan Aston Villa pada Selasa.

Beberapa tahun lalu, Van der Vaart sangat keras terhadap Vanaken menjelang laga tim nasional Belanda melawan Belgia. "Saya dengar di mana-mana Vanaken, Vanaken, Vanaken... Nah, dia benar-benar tidak bisa apa-apa. Seperti kayu."

Jadi, ada masa-masa ketika Van der Vaart tidak begitu terkesan dengan Vanaken yang kini berusia 34 tahun. "Anda bisa melihat bahwa dia tampak agak kaku. Pada awalnya, itu yang membuat saya kurang suka padanya," aku mantan gelandang itu dalam analisisnya terhadap pemain veteran Belgia tersebut.

Kini, Van der Vaart telah berubah drastis dalam menilai kapten Club Brugge itu. "Sekarang dia membuktikan bahwa saya benar-benar salah menilainya," kata pria asal Belanda Utara itu dengan jujur sambil merevisi pendapatnya tentang Vanaken.

"Di setiap pertandingan dia bermain dengan begitu banyak kontrol dan kecerdasan sepakbola. Dia juga punya visi yang bagus. Saya benar-benar menjadi penggemar beratnya," tambah Van der Vaart dengan nada penuh pujian.

Vanaken telah memperkuat Club Brugge sejak 2015, dan kini sudah mencatatkan 571 pertandingan. Gelandang serang itu mencetak 152 gol untuk raksasa Belgia tersebut, serta menyumbang 115 assist.

Kapten Club Brugge itu juga sudah mengoleksi 40 caps bersama tim nasional Belgia. Vanaken mencetak gol pada Piala Dunia terakhir di babak 16 besar melawan Amerika Serikat (menang 1-4). Piala Dunia itu berakhir bagi Belgia di perempat final, ketika juara dunia Spanyol kemudian terbukti terlalu kuat.