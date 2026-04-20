Van der Vaart: 'Dia benar-benar hebat! Kalau dia terus seperti ini, dia akan bergabung dengan Real Madrid'

Kees Smit akan menjadi sorotan utama dalam acara Rondo pada hari Senin, sehari setelah penampilannya yang gemilang dalam final Piala KNVB yang dimenangkan AZ. Gelandang tersebut mengukir kemenangan 5-1 atas NEC dengan satu gol dan satu assist, dan kini mendapat pujian dari berbagai pihak.

AZ memenangkan Piala KNVB pada hari Minggu dengan mengalahkan NEC secara meyakinkan 5-1 di De Kuip. Dengan demikian, tim asal Alkmaar ini meraih gelar pertama mereka dalam tiga belas tahun, dengan Smit sebagai salah satu pemain yang paling menonjol.

“Dia memang pemain yang luar biasa,” kata Van der Vaart dengan tegas dalam acara talkshow Ziggo Sport. “Kita sering terlalu cepat menyebut seseorang hebat, tapi dalam kasus ini: apa lagi yang bisa dikatakan? Dia benar-benar hebat.”

Mantan pemain Ajax dan Real Madrid ini melihat masa depan yang cerah bagi Smit. “Jika dia terus berkembang seperti ini, dia pasti akan bergabung dengan Real Madrid,” kata Van der Vaart. “Atau dengan klub-klub terbesar di dunia, yang menurut saya adalah Real Madrid.”

“Apa jalan yang tepat? Dia harus bisa menghadapinya,” kata Van der Vaart. “Tapi menurut saya, dia adalah orang yang tetap normal.”

“Dia tidak tertekan, setidaknya saya tidak melihat itu padanya,” lanjut Van der Vaart. “Wawancara-wawancaranya juga menarik, dia tampil baik.”

Kapten AZ, Jordy Clasie, yang menjadi tamu di Rondo, juga terkesan dengan rekan setim mudanya, Smit. “Dia adalah pemain yang sangat istimewa. Penglihatannya, penguasaan bolanya, membaca permainan… itu benar-benar di luar kategori bagi saya.”

Clasie juga melihat bahwa Smit menonjol pada momen-momen yang sulit bagi orang lain. “Seberapa sering dia melihat sekelilingnya sebelum menerima bola… saya tidak seperti itu,” kata gelandang tersebut. “Dalam latihan, dia menunjukkan begitu banyak kelas.”