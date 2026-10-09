Konferensi pers FC Bayern pada Jumat jelang laga Bundesliga melawan FC Augsburg sebenarnya sudah mendekati akhir ketika pelatih Vincent Kompany ditanya soal Tom Bischof. Gelandang serbabisa berusia 21 tahun itu belakangan menunjukkan performa kuat di tim DFB bersama rekan setimnya di Munchen, Aleksandar Pavlovic. Apakah itu mungkin memengaruhi statusnya di FC Bayern? Di Munchen, Bischof pada musim yang masih sangat muda ini lebih sering dimainkan secara sporadis, dari 630 menit yang mungkin dijalani ia hanya tampil selama 205 menit. Double pivot di FC Bayern biasanya diisi Joshua Kimmich dan Pavlovic.

Kompany kemudian terpancing melontarkan monolog sekitar tiga setengah menit dengan beberapa belokan yang cukup ganjil. Sebagai pembuka, ia menyebut menit bermain Bischof pada fase sedini ini di musim sebagai sesuatu yang "tidak abnormal", lalu menjelaskan: "Untuk keputusan starting XI saya, tim nasional tidak berperan. Saya sangat senang ketika para pemain kembali dengan perasaan yang baik. Itu faktor yang saya bawa, karena saya ingin para pemain memiliki perasaan yang baik."

Di saat yang sama, Kompany juga punya saran untuk para pemain yang mengalami kekecewaan bersama tim nasional mereka. "Mereka bisa meninggalkan itu di belakang dan kembali dengan perasaan yang mereka miliki pada laga terakhir di Bayern: menang 7-0 di kandang, ketika mereka semua bermain luar biasa." Tepat sebelum jeda internasional, FC Bayern berpesta gol melawan Union Berlin.

Vincent Kompany mengingat pengalaman sebagai pemainnya di HSV

Saat masih aktif bermain, Kompany mengaku juga harus lebih dulu belajar mengabaikan kekecewaan sesaat di laga internasional. "Saya tidak selalu sukses di tim nasional Belgia. Saya masih ingat betul ketika kami pada masa saya di HSV berada di peringkat 70 atau 80 dunia," kata Kompany, lalu bergurau sambil memancing tawa semua orang ke arah direktur olahraga Christoph Freund yang duduk di sampingnya: "Hampir seperti Austria beberapa tahun lalu."

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Dalam masa kelam sepak bola Belgia itu, "saya adalah salah satu pemain top tim saya, pergi ke tim nasional, lalu kami kalah 0-2 atau 0-3 di Kazakhstan, Armenia, atau Azerbaijan. Lalu Anda kembali dengan perasaan yang sangat buruk. Kemudian ada orang-orang Belanda itu. Rafael van der Vaart dan Nigel de Jong (rekan setimnya saat itu di Hamburger SV, catatan redaksi) duduk di jacuzzi mereka dan bertanya: 'Ada apa dengan Belgia?' Lalu tentu saja ada orang-orang Jerman. Jadi Anda selalu punya perasaan negatif. Tetapi kemudian saya belajar bahwa Anda hanya harus kembali dengan perasaan yang baik."

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Vincent Kompany menduga: "Kimmich ada di balik pikiranmu"

Pada akhirnya, Kompany memperlihatkan mengapa ia memilih belokan-belokan itu. "Sekarang ke pertanyaan Anda tentang Bischof dan Kimmich, karena dialah yang ada di balik pikiran Anda, meskipun Anda tidak menyebut namanya," duga Kompany kepada sang reporter. Tampaknya Kompany sengaja menghindari puja-puji berlebihan untuk Bischof karena ia sudah menduga bahwa itu pada akhirnya bisa dinilai sebagai sesuatu yang merugikan Kimmich.

Sebagai pengingat: Kimmich mengecewakan di tim DFB saat kalah melawan Yunani, setelah itu harus pulang sesuai rencana (bertentangan dengan keinginannya yang disampaikan secara terbuka) dalam rangka pergantian skuad Jürgen Klopp, lalu menyaksikan bagaimana Bischof dan Pavlovic bersinar. Akibatnya, muncul perdebatan besar soal nilai penting Kimmich di tim nasional.

Dengan monolognya, Kompany secara tidak langsung menyarankan Kimmich untuk menjadikan performa bagusnya pada musim yang masih sangat muda ini bersama FC Bayern sebagai pegangan. Pada saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa performa itulah yang menjadi tolok ukur untuk keputusan-keputusan kepelatihannya di FC Bayern. "Yang penting," jelas Kompany: "Saya tidak lupa siapa yang bermain melawan Union Berlin dan seberapa bagus mereka bermain. Saya tidak lupa siapa yang bermain melawan Bodö/Glimt dan seberapa bagus mereka bermain. Saya tidak lupa siapa yang bermain melawan Dortmund di Supercup dan melawan Stuttgart." Selalu ikut ambil bagian dan sebagian besar tampil meyakinkan: Joshua Kimmich.