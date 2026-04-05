Van der Vaart bersikap tegas: Bintang Eredivisie belum cukup untuk level teratas

Juara nasional PSV tentu saja menjadi topik pembicaraan utama dalam acara Studio Voetbal pada Minggu malam. Di meja diskusi, Boudewijn Zenden, Wim Kieft, dan Rafael van der Vaart membahas siapa yang kini menjadi bintang utama tim juara asal Eindhoven tersebut.

Boudewijn Zenden menekankan bahwa gelar juara selalu merupakan prestasi tim, namun ia juga menyoroti beberapa pemain yang menonjol. Menurut mantan pemain sayap tersebut, Ivan Perisic dan Jerdy Schouten, di antara lainnya, telah menjalani musim yang kuat, namun Ismael Saibari adalah pemain yang terutama membawa PSV melewati fase-fase sulit. Pemain yang disebut terakhir ini membuat kesan besar dengan dua gol dan satu assist dalam pertandingan penentuan gelar melawan FC Utrecht (kemenangan 4-3).

"Bisa disimpulkan bahwa Saibari adalah salah satu pemain kunci PSV musim ini," kata Zenden. "Selalu ada hal yang kurang dan selalu ada ruang untuk berkembang. Namun, dia adalah pemain yang pasti akan melangkah lebih jauh musim panas mendatang. Dia pantas mendapatkannya."

Wim Kieft melihat Saibari dengan pandangan yang lebih kritis dan menganggapnya masih terlalu tidak konsisten. "Dia harus terus berjuang. Setiap kali kamu berpikir: 'dia sudah di sana', entah itu karena malas, atau memang tidak ada dalam dirimu, tapi teruslah berjuang."

"Kamu bisa bermain sepak bola dengan sangat baik, kamu kuat, kamu cepat, kamu bisa mencetak gol," lanjut Kieft tentang Saibari. "Terkadang kamu merasa dia berpikir: 'sudah cukup baik'. Manfaatkan momen itu, ada begitu banyak potensi di dalamnya."

Van der Vaart bahkan sedikit kurang antusias tentang Saibari. "Saya merasa ini sangat sulit," kata mantan pemain Ajax itu. "Dia sering meyakinkan saya. Sampai kamu berpikir: sekarang dia sudah di sana. Tapi kemudian saya melihatnya lagi dalam pertandingan Liga Champions dan berpikir: hmm…"

Van der Vaart sangat ragu dengan langkah Saibari menuju level tertinggi. "Di Bayern München, dia tidak akan masuk starting line-up. Saya merasa sangat sulit untuk mengatakan ini. Dia sangat kuat, tapi jika dia pindah ke Inggris... Di sana semua orang kuat. Lalu apa yang tersisa? Apakah dia benar-benar memiliki teknik yang sangat bagus? Apakah dia benar-benar secepat itu? Saya rasa tidak."

Menurut Van der Vaart, bukan Saibari, melainkan Perisic yang menjadi bintang utama dalam gelar juara PSV. "Seorang pemimpin adalah seseorang yang selalu bermain bagus, dalam kondisi prima, dan mampu berlari jauh. Dan dia benar-benar melakukannya di setiap pertandingan. Di Liga Champions, di liga domestik, di Piala, baik dalam bertahan maupun menyerang. Bagi saya, tidak ada keraguan tentang hal itu."