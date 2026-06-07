Van der Vaart benar-benar terkejut: 'Sungguh memalukan cara mereka memperlakukannya di sana'

Analis Rafael van der Vaart dan Wim Kieft optimis terhadap peluang timnas Belanda di Piala Dunia mendatang. Salah satu lawan Oranje di babak penyisihan grup disebut-sebut sebagai kuda hitam turnamen ini.

Van der Vaart berbicara blak-blakan saat diminta oleh NOS untuk menganalisis potensi Belanda di Piala Dunia. ''Semifinal,'' prediksi mantan pemain internasional tersebut. ''Karena kami memiliki tim yang bagus. Jika semua pemain dalam kondisi prima, kami bisa mengalahkan banyak tim.''

Kieft 'cukup optimis' terhadap tim asuhan pelatih nasional Ronald Koeman. ''Tapi semuanya dimulai dari fase grup, bagaimana permainan di sana? Apakah meyakinkan? Bisakah pelatih Ronald Koeman menentukan formasi tetap?'' kata mantan penyerang Oranje itu, yang menganggap menjadi juara dunia bukanlah pemikiran yang realistis. ''Tapi mencapai perempat atau semifinal bukanlah hal yang mustahil.''

Pierre van Hooijdonk memperkirakan bahwa pekerjaan berat baru akan dimulai setelah fase grup. ''Tapi jika lolos, kemungkinan besar harus menghadapi Brasil atau Maroko. Semoga sukses! Mungkin jalannya akan sangat berbeda, tapi jika ini rutenya, maka itu benar-benar sangat sulit,'' ujarnya dengan nada skeptis mengenai peluang Belanda meraih gelar.

Tentang Jepang, lawan pertama di Piala Dunia, Van Hooijdonk jauh lebih optimis. ''Saya rasa mereka benar-benar berada di level teratas. Mereka sering mendekati level itu, tapi seringkali gagal tipis. Tapi ini bisa menjadi tahun terobosan mereka.'' Van der Vaart berbagi optimisme rekan analisnya tentang tim Jepang.

''Mereka memiliki beberapa pemain bagus yang kita kenal dari Eredivisie. Mereka akan menyulitkan Belanda, tapi kita berdua akan lolos dari grup. Dan setelah itu, saya melihat Jepang bisa melaju jauh,'' demikian prediksi Van der Vaart, yang melihat Jepang tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Van der Vaart berharap Kylian Mbappé menjadi pemain terbaik di Piala Dunia. ''Dia telah menerima begitu banyak kritik di Real Madrid, diusir dari sana padahal dia adalah top skor dan pemain terbaik jauh di atas yang lain. Sungguh memalukan cara mereka memperlakukannya. Hanya karena itu saja, saya berharap dia menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia.''