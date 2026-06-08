Pemecatan Robin van Persie di Feyenoord tentu saja menjadi topik pembicaraan yang hangat di KieftJansenEgmondGijp. René van der Gijp merasa sangat kasihan kepada pelatih asal Rotterdam itu, yang baru saja memulai karier kepelatihannya.

''Kamu dan aku pasti merasa kasihan pada Van Persie,'' kata Van der Gijp sambil melibatkan rekan diskusinya, Wim Kieft, dalam pembahasan mengenai pemecatan pelatih di Feyenoord. “Karena kita kan berpikir: pria itu secara finansial mandiri, saya kira. Dan jika orang seperti itu tetap ingin terjun ke dunia kepelatihan, di mana kamu harus berurusan dengan orang-orang seperti Andries Noppert.”

''Dan Valentijn Driessen, yang pernah bermain di DSO 5, akan menulis kolom tentangmu. Itu juga tidak bisa dilakukan. Atau seperti Zlatan Ibrahimovic, yang bermain di AC Milan dan tiba-tiba menjadi bos. Semua orang mendengarkannya, padahal tidak ada yang tahu mengapa mereka mendengarkannya,'' lanjut Van der Gijp dengan nada jenaka.

''Dia sebenarnya memulai dengan cukup baik. Tapi setelah itu, cedera demi cedera datang bertubi-tubi. Ya, apa yang bisa kamu lakukan? Aku baru saja melakukan percakapan yang baik dengannya dan memberinya kesempatan satu tahun lagi,'' kata analis asal Dordrecht itu, cukup terkejut dengan keputusan manajemen Feyenoord untuk memecat Van Persie.

Pembawa acara Michel van Egmond menyambung: “Saya pikir tekanan dari para pendukung sangat berperan. Sebagian besar pendukung sudah muak dengannya. Dan di Feyenoord, itu kan selalu menjadi faktor besar.”

Van der Gijp kemudian menyoroti Dennis te Kloese, direktur teknis yang telah hengkang dan yang menunjuk Van Persie sebagai pelatih. “Dia berpikir: saya sudah memecat seorang pelatih (Brian Priske, red.). Dan pembelian pemain saya tidak terlalu bagus. Dia juga punya andil. Dia berpikir: jika saya memecatnya, saya juga harus pergi.”

Oliver Glasner adalah kandidat utama untuk Feyenoord, meskipun pelatih asal Austria itu masih menunggu perkembangan di AC Milan. Menurut 1908.nl, Wouter Vrancken masuk dalam daftar setelah musim yang kuat sebagai pelatih Sint-Truiden.