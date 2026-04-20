Van der Gijp terkejut dengan pelatih Belanda: 'Cukup menyedihkan untuk dilihat'

René van der Gijp mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Arne Slot dalam podcast KieftJansenEgmondGijp pada hari Senin. Menurut analis asal Dordrecht tersebut, manajer Liverpool itu berada di bawah tekanan yang sangat besar dan karena itu terkadang terjadi hal-hal yang aneh.

''Jika Slot masuk ke lapangan selama pertandingan Liga Champions untuk menendang bola, sebagai klub, Anda mungkin berpikir, 'Wah, apakah ini baik-baik saja? Semuanya? Dan bukankah kita harus mengurangi tekanan?' Alih-alih menambah tekanan'', Van der Gijp terkadang melihat Slot yang stres di pinggir lapangan. ''Karena cukup menyedihkan untuk dilihat.''

''Tapi tekanan tidak datang dari klub. Tekanan datang dari media dan publik. Dan dari media sosial,'' presenter Michel van Egmond langsung memberikan catatan tambahan terhadap analisis Van der Gijp. ''Siapa yang bisa berbuat apa-apa? Tidak ada.''

“Di dalam klub itu, sebenarnya bisa disampaikan ke luar: dengar, kami memperkirakan Isak akan mencetak 40 gol. Dia hanya mencetak dua. Kami punya pemain muda (Diogo Jota, red.) yang meninggal di pramusim. Pada dasarnya, tahun ini semuanya tidak menguntungkan, sementara tahun lalu semuanya berjalan lancar," Van der Gijp berharap Liverpool telah membuat pernyataan yang jelas mengenai musim yang mengecewakan ini.

Rob Jansen kemudian ikut campur dalam diskusi: ''Di klub level ini, tidak ada orang di atas pelatih yang akan mengatakan hal itu. Di level Liga Premier, para Arteta dan Guardiola, kamu hanya mendengar manajer berbicara kepada media. CEO atau direktur eksekutif tidak akan kamu dengar bicara. Manajer tidak akan menerimanya.''

“Jika saya memimpin Manchester City, dan saya memiliki pelatih yang menggaruk dirinya sendiri selama pertandingan, hingga berdarah. Maka saya akan duduk bersamanya untuk mengatakan: sekarang kamu sudah melewati batas,” kata Van der Gijp merujuk pada insiden musim lalu.