René van der Gijp menaruh perhatian besar kepada Ajax pada Minggu, saat mereka membuang poin berharga melawan sc Heerenveen (2-2). Analis asal Dordrecht itu usai hasil imbang tersebut tak memahami mengapa klub Amsterdam itu membayar begitu banyak uang untuk Marcos Leonardo.

"Apakah ada satu scout pun yang pernah pergi melihat pemain Brasil itu, yang mereka datangkan dari gurun?", tanya Van der Gijp dengan lantang dalam podcast KieftJansenEgmondGijp. "Saya rasa tidak," jawab mantan penyerang itu atas pertanyaannya sendiri.

Rekan satu meja Rob Jansen lalu menimpali dengan pengamatan sinis soal scout Ajax tersebut. "Dia harus ke Hans Anders. Untuk mengambil kacamata."

"Saya paham kesulitannya," lanjut Van der Gijp dalam analisanya soal perekrutan Leonardo pada musim panas ini. "Anda tidak bisa begitu saja membawa seorang Brasil ke Belanda untuk bermain di sini melawan PEC Zwolle. Tidak banyak yang kemudian akan berkata: itu tampaknya rencana yang bagus."

"Jadi Anda harus memancing di kolam yang Anda sendiri tidak sepenuhnya yakin. Tapi 20 juta... Itu uang yang sangat banyak!", ujar Van der Gijp yang heran, merujuk pada jumlah yang dibayarkan Ajax untuk Leonardo yang datang dari Al-Hilal.

Leonardo dimainkan oleh pelatih Míchel pada pertengahan babak kedua, baik saat menghadapi PEC Zwolle (menang 0-2) maupun melawan Heerenveen. Dalam kedua laga itu, rekrutan bernilai jutaan itu tidak mencetak gol.

Penyerang Brasil itu bersaing di Ajax dengan Kasper Dolberg dan Tolu Arokodare. Míchel menegaskan pada konferensi pers hari Minggu bahwa ia menaruh ekspektasi besar kepada Leonardo pada musim ini.