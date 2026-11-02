Van der Gijp Tak Habis Pikir soal Satu Rekrutan Direktur Ajax Jordi Cruyff

René van der Gijp mengetahui Jordi Cruijff akan menjadi tamu acara Rondo di Ziggo Sport pada Senin malam. Analis itu berharap direktur teknik Ajax tersebut, antara lain, menjelaskan perekrutan Marcos Leonardo pada musim panas lalu.

"Jelaskan mengapa Anda menghabiskan dua bulan mencari pemain sayap yang mampu berlari ke belakang pertahanan, lalu merekrut pemain yang belum pernah melakukannya. Itu aneh," kata Van der Gijp dalam KieftJansenEgmondGijp. Ia membicarakan seorang penyerang Ajax tanpa menyebut namanya secara spesifik, meski ada kemungkinan yang dimaksud adalah Viktor Tsygankov.

"Yang juga tidak saya pahami: Leonardo menjalani pemeriksaan medis. Lalu, setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bugar. Anda bisa saja berkata: kita kembalikan dia. Namun tidak, Cruijff memutuskan untuk menetapkan 20 juta untuknya," ujar Van der Gijp merujuk pada perekrutan Marcos Leonardo dari Al-Hilal.

"Itu hampir tidak ada hubungannya dengan kebijakan," kata analis asal Dordrecht itu, yang tidak memahami keputusan petinggi Ajax mendatangkan penyerang Brasil tersebut ke Amsterdam dengan nilai sebesar itu.

Leonardo memulai laga besar Ajax melawan AZ pada Sabtu lalu dari bangku cadangan. Rekrutan bernilai jutaan itu dimasukkan pelatih Míchel Sánchez setelah satu jam pertandingan berjalan. Pemain Brasil tersebut tidak mencetak gol, meski Ajax berhasil menang 1-0 di kandang.

Wim Kieft terkesan dengan Tolu Arokodare, pencetak gol kemenangan Ajax. "Si jangkung itu menyundul bola masuk lagi. Sundulan yang bagus. Meski sangat tinggi, dia juga pandai mengatur waktu sundulannya."

Tolu biasanya menjadi pilihan utama pelatih asal Spanyol itu di lini depan Ajax. Namun, masih harus dilihat apakah penyerang yang dipinjam dari Wolverhampton Wanderers tersebut juga akan menjadi starter melawan FC Midtjylland di Conference League pada Kamis.