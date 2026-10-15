René van der Gijp sangat meragukan peluang Joey Veerman di Borussia Dortmund dan Mika Godts di Paris Saint-Germain. Analis Vandaag Inside itu menilai kedua pemain kesulitan menonjol di level tertinggi sepakbola Eropa.

Van der Gijp terutama mengkritik Veerman. Menurutnya, mantan pemain PSV itu tidak memiliki kualitas untuk memimpin klubnya di Jerman.

Dalam Vandaag Inside pada Kamis malam, Van der Gijp mula-mula membahas pertandingan Liga Champions yang dijalani PSV dan Feyenoord. Tim asal Eindhoven kalah 1-0 dari RB Leipzig, sementara Feyenoord meraih kemenangan impresif 3-2 atas Como. "Menurut saya, PSV dan Feyenoord sama-sama menjadi iklan yang sangat bagus bagi Liga Champions," kata Van der Gijp.

"Bagaimanapun cara Anda melihatnya, menurut saya sangat mengesankan bisa beberapa kali mendominasi tim peringkat ketiga Italia," ujar Van der Gijp, merujuk kepada Feyenoord. "Hal yang sama berlaku untuk PSV. Kami hanya menyaksikan satu babak, tetapi dalam babak itu mereka juga lebih dominan. Kalau penalti itu masuk, tidak akan ada masalah sama sekali."

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Van der Gijp kritis terhadap Godts di PSG

Pembicaraan kemudian beralih ke nilai transfer Anis Hadj Moussa. Feyenoord kabarnya mencapai kesepakatan senilai 42 juta euro dengan Al-Ittihad pada musim panas lalu, tetapi penyerang itu akhirnya tetap berada di Rotterdam. Van der Gijp menilai jumlah tersebut sangat bagus untuk pemain asal Aljazair itu.

"Menurut saya, 42 hingga 45 juta euro juga merupakan nilai yang bagus untuk Hadj Moussa, karena saya rasa dia tidak akan sampai ke Paris Saint-Germain. Mereka sekarang juga sudah terkejut melihat Godts itu. Mereka pasti berpikir: astaga..." kata Van der Gijp.

Van der Gijp kemudian membandingkannya dengan Veerman, yang pindah dari PSV ke Borussia Dortmund pada musim panas lalu dengan nilai sekitar 20 hingga 25 juta euro. "Saya akan terus mengatakan apa yang selalu saya katakan. Itu juga berlaku untuk Veerman. Dortmund tidak membutuhkan Veerman yang sama seperti saat di PSV. Dia harus meningkatkan permainannya. Dan dia tidak akan melakukannya, karena dia sudah terlalu tua untuk itu (hampir 28 tahun, red.)."

Menurut Van der Gijp, pemain asing di klub-klub elite Eropa juga menghadapi tekanan tambahan. "Anda sekarang juga melihat di Dortmund bahwa orang-orang itu... Begini, ketika segalanya tidak berjalan baik, perhatian pasti tertuju kepada para pemain asing. Mereka orang asing, dan banyak uang dikeluarkan untuk mereka. Veerman tidak akan menjadi sosok yang memimpin Dortmund. Sama sekali tidak."