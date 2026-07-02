Van der Gijp: "Saya sama sekali tidak mengerti mengapa Ajax melakukan hal itu"

Valentijn Driessen menganggap Louis van Gaal sebagai kandidat yang sangat cocok untuk jabatan pelatih kepala Timnas Belanda. Johan Derksen tidak yakin bahwa pelatih berusia 74 tahun itu akan kembali memimpin Timnas Belanda untuk keempat kalinya.

“Saya rasa Louis tidak akan melakukannya lagi,” prediksi Derksen dalam acara Vandaag Inside. “Tidak ada alasan untuk menolak Louis sebagai pelatih. Namun, saya rasa dia sudah tidak tertarik lagi karena usianya. Dia memiliki beberapa masalah kesehatan, jadi dia tidak akan mau memulai petualangan seperti itu lagi.”

“Dan Louis juga agak tersinggung karena di Ajax tidak lagi mendengarkannya. Sangat bisa dimengerti kalau dia memutuskan mundur dari sana,” kata Derksen merujuk pada pengunduran diri Van Gaal sebagai penasihat dewan komisaris Ajax.

“Dia dulu kesulitan berurusan dengan Cruijff yang lebih tua. Tapi tentu saja, dia sama sekali tidak menganggap serius Cruijff yang muda,” kata Derksen, yang berpendapat bahwa Van Gaal tidak menghargai direktur teknis Ajax tersebut.

René van der Gijp juga skeptis terhadap Cruijff sebagai ‘direktur teknis’. “Saya tidak mengerti mengapa klub seperti Ajax menyerahkan segalanya kepada seseorang yang hanya tampil cukup baik di Siprus dan Israel. Saya sama sekali tidak mengerti hal itu.”

“Waktu yang akan membuktikan apakah dia orang yang tepat di sana,” tambah Maurice Steijn saat membahas direktur teknis klub asal Amsterdam tersebut.

“Dia bermain sepak bola dengan cukup baik, tapi tidak luar biasa. Namun, Cruijff sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang sekarang harus dia lakukan. Jadi, dia direkrut semata-mata karena namanya. Bukan karena rekam jejaknya.”