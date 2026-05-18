Van der Gijp sangat terkejut dengan pemain andalannya dan sudah menganggapnya tidak layak untuk Piala Dunia

René van der Gijp masih terus mengikuti Cristiano Ronaldo (41) dengan cermat. Namun, analis asal Dordrecht yang kini menetap di Curaçao untuk siaran Piala Dunia bersama Vandaag Inside ini tidak merasa senang dengan penampilan penyerang Al-Nassr tersebut di masa-masa akhir kariernya.

''Bayangkan jika setiap hari pelatih Portugal itu ditegur: 'Kamu tidak bisa membawa Ronaldo ke Piala Dunia. Itu sudah tidak mungkin lagi.' Tapi dia tetap harus melakukannya,'' Van der Gijp sejenak membayangkan diri dalam posisi pelatih nasional Roberto Martínez.

''Dia tidak punya pilihan. Dan dia juga harus memainkannya. Pria itu berusia 41 tahun, itu sudah tidak mungkin lagi. Saya menonton rekaman-rekaman itu setiap kali, itu sudah tidak mungkin lagi. Dua pertandingan terakhir yang saya tonton, itu sudah tidak mungkin lagi,'' kata Gijp bahwa Ronaldo sebenarnya harus mengumumkan pensiunnya sebagai pemain. ''Dan itu tidak apa-apa. Karena dia berusia 41 tahun.''

Rekan diskusi Wim Kieft jauh lebih lunak terhadap Ronaldo. ''Dia masih mencetak banyak gol di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun itu melawan negara-negara sekelas Liechtenstein. Jika Ronaldo cerdas, dan dia memang cerdas. Satu-satunya yang harus dia lakukan adalah selalu berada di depan gawang. Dia harus terus-menerus berada di depan gawang.''

''Jika Ronaldo mencetak satu gol, saya pikir dia bisa mencetak tiga atau empat gol,'' Kieft menolak untuk mengesampingkan ikon Portugal, juara Eropa 2016, begitu saja. ''Tapi itu akan sangat aneh.''

Van der Gijp kemudian memperkuat pendapatnya. ''Coba lihat rekamannya. Sudah tidak mungkin lagi. Dia hanya berhadapan dengan kiper, dan kemudian dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan.''

Diharapkan Martínez segera mengumumkan skuad final Portugal untuk Piala Dunia. Ronaldo kini telah mencatatkan angka luar biasa 226 penampilan internasional, dengan 143 gol dalam rangkaian tersebut.